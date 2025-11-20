Novo presidente quer regresso da feira grossista para junto do Mercado Municipal de Tomar

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (AD), quer o regresso da feira grossista ao parque de estacionamento do Mercado Municipal. Esta foi uma das medidas anunciadas pela coligação PSD/CDS para o novo mandato. O tema foi discutido na reunião de câmara de 17 de Novembro. A vereadora Filipa Fernandes (PS) introduziu o tema e levantou diversas questões ao executivo liderado por Tiago Carrão, perguntando sobre os fundamentos da decisão e se já existiu diálogo com os vendedores.

Tiago Carrão relembrou que o regresso do mercado grossista às instalações anteriores era uma intenção que já defendia enquanto oposição no anterior mandato. O autarca referiu que estão a decorrer conversações com os principais agentes envolvidos no mercado. “Obviamente que o processo está numa fase inicial, começámos há duas semanas, mas claro que vai envolver não só os funcionários do município como também os comerciantes e os grossistas”, garantiu. O presidente do município reforçou tratar-se de uma intenção que o executivo está a trabalhar para que se concretize.

Recorde-se que, em Agosto último, o anterior executivo, com maioria socialista, decidiu deslocalizar a feira grossista de Tomar para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. Na altura, o então presidente da Câmara, Hugo Cristóvão (PS), justificou a mudança com a necessidade de libertar o espaço do Mercado Municipal o maior número de dias possível. A decisão terá gerado descontentamento entre alguns vendedores, segundo afirmou o PSD enquanto oposição.