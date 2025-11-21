Ismael Jerónimo assume Gabinete de Apoio à Presidência em Alenquer

O executivo socialista na Câmara Municipal de Alenquer nomeou Ismael Severino Jerónimo como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência.

Ismael Severino Jerónimo foi eleito presidente da União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana (PS), cargo que exerce a meio-tempo, acumulando agora as funções de chefe de gabinete do presidente João Nicolau.

De acordo com a lei, o exercício de funções de chefe de gabinete cessa automaticamente com o termo do mandato do presidente da câmara.

O despacho vai ainda ser publicado em Diário da República.

De referir que no gabinete de apoio à vereação foi nomeada com secretária Andreia Ferreira e Ana Isabel Carvalho. No mesmo gabinete Maria Barbosa e Santos fica como adjunta.

O executivo municipal tem como vereadores Cláudia Luís, que transitou do anterior mandato, e Paulo Matias que é também vice-presidente. Os pelouros com a atribuição definitiva de funções ainda está por distribuir.