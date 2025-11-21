uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 21-11-2025 12:06

Ismael Jerónimo assume Gabinete de Apoio à Presidência em Alenquer

Ismael Jerónimo assume Gabinete de Apoio à Presidência em Alenquer
Ismael Jerónimo na tomada de posse após as autárquicas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Executivo socialista da Câmara de Alenquer nomeou Ismael Severino Jerónimo como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência. A escolha recai sobre o actual presidente da União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, que passa a acumular funções.

O executivo socialista na Câmara Municipal de Alenquer nomeou Ismael Severino Jerónimo como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência.
Ismael Severino Jerónimo foi eleito presidente da União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana (PS), cargo que exerce a meio-tempo, acumulando agora as funções de chefe de gabinete do presidente João Nicolau.
De acordo com a lei, o exercício de funções de chefe de gabinete cessa automaticamente com o termo do mandato do presidente da câmara.
O despacho vai ainda ser publicado em Diário da República.
De referir que no gabinete de apoio à vereação foi nomeada com secretária Andreia Ferreira e Ana Isabel Carvalho. No mesmo gabinete Maria Barbosa e Santos fica como adjunta.
O executivo municipal tem como vereadores Cláudia Luís, que transitou do anterior mandato, e Paulo Matias que é também vice-presidente. Os pelouros com a atribuição definitiva de funções ainda está por distribuir.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar