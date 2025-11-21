Política | 21-11-2025 12:00
Pelouros do novo executivo do Sardoal distribuídos por três autarcas a tempo inteiro
Pedro Rosa
Novo executivo do Sardoal mantém três autarcas a tempo inteiro do PSD, com dois autarcas do PS na oposição.
A Câmara Municipal do Sardoal, agora liderada por Pedro Rosa (PSD), já divulgou a distribuição de pelouros para o novo executivo, que mantém a estrutura de três autarcas em funções a tempo inteiro. O presidente da câmara assume um conjunto alargado de áreas, ficando responsável pela Administração Geral, Gestão Financeira, Contratação e Património, Jurídico e Contencioso, Protecção Civil, Floresta e Bombeiros. Pedro Rosa tutela também o Planeamento Estratégico, Empresas e Empreendedorismo, Gestão de Projectos de Financiamento, Saúde, Acção Social, Cultura, Relações Públicas Institucionais e ainda o pelouro da Cooperação Externa.
O vice-presidente, Duarte Baptista, vai ficar com os pelouros da Gestão de Infraestruturas e Equipamentos, Gestão Processual e Operações Urbanísticas, Concepção de Projectos de Investimento, Fiscalização Municipal, Ordenamento e Ambiente, Serviços Operacionais, Mobilidade, Transportes e Trânsito. A estas áreas juntam-se ainda os pelouros das Freguesias, Desporto, Juventude e Associativismo. Já a vereadora Joana Ramos, também em regime de tempo inteiro, fica responsável pela Educação, Comunicação e Promoção Municipal, Serviço Veterinário e Bem-estar Animal, Turismo, Património de Interesse Turístico-Cultural e pelo pelouro da Biblioteca Municipal.
