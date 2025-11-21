Presidente da Câmara de Tomar quer dar nova dinâmica à Biblioteca Municipal
Tiago Carrão marcou presença no aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar. O novo presidente da Câmara de Tomar referiu que a decisão de ter um vereador com o pelouro da biblioteca prende-se com a ambição de dar uma nova dinâmica ao espaço.
A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca comemorou o seu 28º aniversário no sábado de manhã, 15 de Novembro. O cantar de parabéns contou com a presença do presidente da câmara, Tiago Carrão, e do vereador com o pelouro da biblioteca Samuel Fontes. O MIRANTE esteve presente na cerimónia e aproveitou para conversar com Tiago Carrão. O autarca defende que as bibliotecas devem assumir-se cada vez mais como polos culturais e educativos, sobretudo junto dos mais jovens. Para reforçar esta aposta, o município atribuiu um pelouro específico à biblioteca, com o objectivo de lhe imprimir uma nova dinâmica e um trabalho mais dedicado. A cultura, recorda Tiago Carrão, foi assumida desde o início como um dos eixos prioritários do novo executivo. Entre os projectos previstos está uma aposta maior no Centro de Estudos de Fotografia, área que o autarca considera ter “um potencial enorme” na valorização da história e da identidade cultural de Tomar.
No que toca à programação do Cine-Teatro Paraíso, o município quer dar um salto qualitativo e quantitativo. Tiago Carrão refere que a autarquia apresentou uma candidatura ao Programa de Financiamento para a Programação Cultural dos Cine-Teatros, num plano ambicioso para os próximos anos. O objectivo, referiu, é transformar o equipamento no epicentro cultural do concelho, garantindo que a oferta chega também às freguesias rurais. Entre as metas definidas está ainda a criação de uma agenda cultural anual e de um passe cultural que permita ao público aceder, de forma integrada, aos vários eventos promovidos ao longo do ano.
Um coleccionador de livros
Tiago Carrão admite que a leitura é um gosto que mantém desde infância, embora actualmente não consiga dedicar-lhe o tempo que desejaria. O autarca revela que lê sobretudo em formato digital, consumindo artigos relacionados com a sua área de formação e agora também com as funções que desempenha na câmara. Assume-se como um coleccionador de livros, maioritariamente de não ficção, áreas que privilegia por lhe permitirem “sentir que aprendeu algo”. Apesar de comprar livros regularmente, reconhece que nem sempre a leitura acompanha o ritmo das aquisições, embora procure ler algumas páginas sempre que possível.
O presidente do município recorda ainda as idas à Biblioteca Municipal de Tomar, quando esta funcionava no edifício onde hoje está a assembleia municipal. Em criança, acompanhado pelo pai, requisitava livros da colecção ”Uma Aventura”, que marcaram os seus primeiros hábitos de leitura. Mais tarde, morando perto da actual biblioteca, continuou a frequentá-la, embora admita que, com o crescimento do digital, o hábito de ler em papel tenha diminuído e migrado para outros formatos.
Cultura como pilar estratégico para o desenvolvimento do concelho de Tomar
Tiago Carrão esteve também na inauguração da exposição “Na paisagem do Médio Tejo: a fotografia como mediação cultural”, em exibição na Casa dos Cubos, em Tomar. A mostra, promovida pela Associação Paisagem Adjacente com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, resulta de uma parceria com o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT), a Câmara de Tomar e o Politécnico de Tomar.
Durante a sessão, o autarca destacou o significado simbólico do momento, referindo que a sua primeira participação numa iniciativa cultural enquanto presidente sublinha a intenção do executivo de colocar a cultura entre os eixos fundamentais para o desenvolvimento do concelho. Tiago Carrão revelou ainda que, antes das eleições, ponderou redefinir a utilização da Casa dos Cubos. No entanto, após visitar o espaço e conhecer de perto o trabalho do CEFT, reconsiderou a ideia, facto que, segundo afirmou, tornou a sua presença na inauguração ainda mais relevante.
A cerimónia contou igualmente com a participação de Jorge Simões, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e dos dois fotógrafos representados na exposição: António Ventura, docente do IPT e figura central do CEFT; e Duarte Belo, reconhecido como um dos mais importantes fotógrafos de paisagem da actualidade em Portugal. A exposição pode ser visitada até 11 de Janeiro.