Presidente da Câmara de Tomar quer dar nova dinâmica à Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca comemorou o seu 28º aniversário no sábado de manhã, 15 de Novembro. O cantar de parabéns contou com a presença do presidente da câmara, Tiago Carrão, e do vereador com o pelouro da biblioteca Samuel Fontes. O MIRANTE esteve presente na cerimónia e aproveitou para conversar com Tiago Carrão. O autarca defende que as bibliotecas devem assumir-se cada vez mais como polos culturais e educativos, sobretudo junto dos mais jovens. Para reforçar esta aposta, o município atribuiu um pelouro específico à biblioteca, com o objectivo de lhe imprimir uma nova dinâmica e um trabalho mais dedicado. A cultura, recorda Tiago Carrão, foi assumida desde o início como um dos eixos prioritários do novo executivo. Entre os projectos previstos está uma aposta maior no Centro de Estudos de Fotografia, área que o autarca considera ter “um potencial enorme” na valorização da história e da identidade cultural de Tomar.

No que toca à programação do Cine-Teatro Paraíso, o município quer dar um salto qualitativo e quantitativo. Tiago Carrão refere que a autarquia apresentou uma candidatura ao Programa de Financiamento para a Programação Cultural dos Cine-Teatros, num plano ambicioso para os próximos anos. O objectivo, referiu, é transformar o equipamento no epicentro cultural do concelho, garantindo que a oferta chega também às freguesias rurais. Entre as metas definidas está ainda a criação de uma agenda cultural anual e de um passe cultural que permita ao público aceder, de forma integrada, aos vários eventos promovidos ao longo do ano.

Um coleccionador de livros

Tiago Carrão admite que a leitura é um gosto que mantém desde infância, embora actualmente não consiga dedicar-lhe o tempo que desejaria. O autarca revela que lê sobretudo em formato digital, consumindo artigos relacionados com a sua área de formação e agora também com as funções que desempenha na câmara. Assume-se como um coleccionador de livros, maioritariamente de não ficção, áreas que privilegia por lhe permitirem “sentir que aprendeu algo”. Apesar de comprar livros regularmente, reconhece que nem sempre a leitura acompanha o ritmo das aquisições, embora procure ler algumas páginas sempre que possível.

O presidente do município recorda ainda as idas à Biblioteca Municipal de Tomar, quando esta funcionava no edifício onde hoje está a assembleia municipal. Em criança, acompanhado pelo pai, requisitava livros da colecção ”Uma Aventura”, que marcaram os seus primeiros hábitos de leitura. Mais tarde, morando perto da actual biblioteca, continuou a frequentá-la, embora admita que, com o crescimento do digital, o hábito de ler em papel tenha diminuído e migrado para outros formatos.