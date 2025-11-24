uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 24-11-2025 21:00

Alenquer lança “Câmara de Portas Abertas” para ouvir munícipes

Nova iniciativa “Câmara de Portas Abertas” pretende aproximar eleitos e população através de sessões semanais sem necessidade de inscrição.

O Município de Alenquer iniciará, na próxima terça-feira, 25 de Novembro, a iniciativa “Câmara de Portas Abertas”. O objectivo é reforçar o diálogo directo com a população, criando um espaço onde os munícipes poderão expor dúvidas, apresentar problemas ou propostas directamente ao Presidente da autarquia, João Nicolau, ao Vice-presidente, Paulo Matias, e à vereadora Cláudia Luís.
As sessões decorrerão todas as terças-feiras, entre as 10h00 e as 12h00, nos Paços do Concelho, sem necessidade de inscrição prévia.
A autarquia sublinha que este espaço de atendimento visa promover uma maior transparência, aproximar eleitos e munícipes e facilitar a resolução de questões do quotidiano.

