Manuel Valamatos reeleito presidente da CIM Médio Tejo com foco na coesão e nos fundos europeus

O socialista Manuel Jorge Valamatos foi reeleito, por unanimidade, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, assumindo novo mandato até 2029 e apontando como prioridades a coesão territorial, a habitação e a captação de fundos comunitários. “A CIM é uma estrutura inovadora e parceira das câmaras municipais, uma referência de governação intermunicipal que queremos continuar a afirmar, mantendo os valores que promovem a coesão territorial”, afirmou após a reunião do Conselho Intermunicipal que decorreu na quarta-feira, 12 de Novembro, na sede da CIM, em Tomar.

O autarca, que preside também à Câmara de Abrantes, sublinhou ainda que o novo ciclo será decisivo na consolidação do trabalho desenvolvido e na maximização dos fundos da programação Portugal 2030, tendo defendido que a CIM “é um órgão essencial para o desenvolvimento equilibrado do território e para o futuro da região”. A eleição decorreu mediante a apresentação de uma lista única, aprovada por unanimidade pelos 11 presidentes de câmara que integram o Conselho Intermunicipal. Foram também reeleitos os vice-presidentes Luís Albuquerque (PSD), presidente da Câmara de Ourém, e Bruno Gomes (PS), presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere. No secretariado executivo, Miguel Pombeiro foi reconduzido como primeiro-secretário executivo, mantendo-se Jorge Simões como segundo-secretário. O novo Conselho Intermunicipal integra ainda seis novos autarcas, eleitos nas autárquicas de Outubro: Nelson Cunha (Entroncamento), José Fernando Martins (Mação), Pedro Rosa (Sardoal), Tiago Carrão (Tomar), José Trincão Marques (Torres Novas) e Manuel Mourato (Vila Nova da Barquinha).

Em declarações aos jornalistas, Manuel Valamatos destacou que o novo mandato será marcado pelo aproveitamento dos fundos europeus Portugal 2030, PRR e Fundo de Transição Justa, bem como pela execução do programa de habitação acessível, que prevê 1.200 habitações num investimento de cerca de 150 milhões de euros. O presidente da CIM reafirmou também a defesa da sub-região de Protecção Civil do Médio Tejo, onde foram aplicados cerca de 5 milhões de euros em equipamentos e estruturas comuns, sublinhando que perder essa estrutura poria em causa uma estratégia que tem funcionado bem. Questionado sobre o tema da saúde, rejeitou alarmismos e garantiu que “tudo será feito para defender os serviços e as populações do Médio Tejo”, mantendo “confiança no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde”. Sobre o novo mapa das regiões (NUT II), Valamatos afirmou esperar que a criação da Região Oeste, Lezíria e Médio Tejo traga “boas expectativas e crescimento, com um posicionamento relevante do Médio Tejo”.

Criada em 2008, a CIM do Médio Tejo abrange 11 municípios do distrito de Santarém — Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha —, cobrindo uma área de 2.715 quilómetros quadrados e uma população de cerca de 210 mil habitantes.