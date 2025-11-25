Alenquer prestou sentida homenagem ao pintor João Mário Pintor João Mário foi homenageado em Alenquer. Espólio do artista vai continuar no museu com o seu nome - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Dezenas de amigos e familiares do mestre João Mário prestaram-lhe homenagem em Alenquer, numa iniciativa promovida pela Gerábriga. Entre recordações e promessas de continuidade do legado do falecido pintor, foram entregues os prémios do Concurso Literário com o seu nome.

Familiares, amigos, autarcas e artistas prestaram homenagem ao pintor João Mário, que faleceu em Fevereiro deste ano e deixou na vila de Alenquer uma vasta obra no museu com o seu nome. A homenagem foi organizada pela Gerábriga – Associação Cultural, na tarde de sábado, 8 de Novembro, no Museu João Mário, e contou com histórias e discursos dos amigos do mestre e de um dos seus três filhos, Duarte João, que afirmou que o espólio do pai permanecerá em Alenquer para ser visitado por todos.

“Este espaço é de Alenquer. Já temos ideias e um projecto que temos vindo a falar com a vereadora da cultura, Cláudia Luís. É importante manter a parceria com a câmara para dar visibilidade ao que acontece nesta casa. Não é trair a memória do meu pai fazer aqui coisas novas, trazer inovação e originalidade”, afirmou.

Joaquina Raimundo, da Gerábriga, recordou que João Mário foi um dos sócios fundadores da associação cultural, tendo inclusive sugerido o nome e desenhado o seu logo logótipo. “Ninguém ficava indiferente à sua boa disposição e entrega. Muito lhe devemos pela riqueza que deixou às gerações futuras, um legado único que o tempo não apagará”, vincou.

No seu discurso, a vereadora Cláudia Luís garantiu que o município de Alenquer vai dar continuidade ao trabalho de dinamização do museu, até porque o pintor continua a ser uma inspiração.

A cerimónia culminou com a entrega dos prémios do Concurso Literário “Mestre João Mário Ayres d’Oliveira”, que contou com a participação de mais de uma centena de autores de todo o país. Na vertente de poesia, o primeiro prémio foi atribuído a João Francisco da Silva, o segundo prémio foi atribuído a Joaquim Pereira Marques e o terceiro a Dulcí Ferreira. Na prosa, o primeiro prémio foi para Hernâni de Lemos Figueiredo, o segundo para Donzília da Conceição Ribeiro Martins e o terceiro foi para Paulo Jorge Galheto Miguel.