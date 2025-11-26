uma parceria com o Jornal Expresso
26/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 26-11-2025 18:00

Autarcas de Santarém prestam homenagem a Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria

Autarcas de Santarém prestam homenagem a Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O executivo da Câmara de Santarém, na reunião de 24 de Novembro, cumpriu um minuto de silêncio em memória de Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria, personalidades ligadas à vida pública que faleceram durante o corrente mês.

O executivo da Câmara de Santarém, na reunião de 24 de Novembro, cumpriu um minuto de silêncio em memória de Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria, personalidades ligadas à vida pública que faleceram durante o corrente mês.
Octávio Oliveira, 65 anos, era presidente do Instituto da Segurança Social desde Junho de 2024. Natural de Tramagal, concelho de Abrantes, residia em Torres Novas. Foi quadro superior do Instituto de Emprego e Formação Profissional, secretário de Estado do Emprego em dois Governos, director do Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias de Informação e director do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica nas Caldas da Rainha. Foi também vereador da Câmara de Torres Novas pelo PSD e teve uma forte ligação ao movimento associativo.
Bertino Coelho Martins, natural de Lapas, Torres Novas, era uma figura incontornável da cultura ribatejana e fez grande parte da sua vida em Santarém, onde, entre outros cargos e missões, foi músico, responsável pela biblioteca municipal e presidente da Junta de Freguesia de Marvila. Foi um estudioso da etnografia e das tradições, com várias obras publicadas. Morreu um dia antes de completar 98 anos.
José Faria foi presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém e dirigente associativo na freguesia onde viveu, tendo falecido com 82 anos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar