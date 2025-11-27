Aprovada auditoria externa às finanças e funcionamento da Câmara de Torres Novas

Novo executivo aprovou a realização de uma auditoria externa funcional e financeira. Medida visa identificação e implementação de medidas para melhorar eficiência dos serviços.

A Câmara de Torres Novas, aprovou a proposta para se avançar, ainda este ano, com uma auditoria externa funcional e financeira. Em reunião privada, a proposta apresentada pelo PSD foi viabilizada por unanimidade e tem como objectivo obter uma leitura actual, rigorosa e real da situação interna do município, permitindo avaliar processos, recursos e dinâmicas de funcionamento.

Através dos resultados pretende-se posteriormente “adoptar medidas concretas para melhorar a eficiência dos serviços municipais, com especial enfoque nas áreas de urbanismo, obras particulares e intervenção territorial, onde se registam constrangimentos significativos para os cidadãos e para as entidades que dependem do município”, informaram os eleitos do PSD pela Coligação AD – Tempo de Avançar!

Na reunião pública seguinte, a 26 de Novembro, o presidente do município, José Trincão Marques (PS) fez questão de vincar que a proposta acabou por ser “conjunta enriquecida com o contributo de todos” os eleitos do executivo municipal, tendo sido, inclusive, o próprio a sugerir que se tratasse de uma auditoria externa.