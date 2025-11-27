Autarcas do Entroncamento defendem revisão urgente da Carta Educativa

Na última reunião do Entroncamento, o vereador Rui Madeira alertou para a urgência de requalificar a Escola Secundária da cidade, lembrando que o Governo abriu um novo concurso para obras em 237 estabelecimentos de ensino, com um investimento total de 850 milhões de euros. Na discussão, o vereador Mário Balsa, acrescentou que a revisão da carta educativa é também uma prioridade máxima para o futuro da educação no concelho.

Rui Madeira começou por referir que a Escola Secundária do Entroncamento, inaugurada no final da década de 70, precisa de obras de requalificação e de ampliação, lamentando que, apesar de ter estado classificada para intervenção anteriormente, tenha perdido prioridade. “Desta segunda vez, seria triste que nós não aproveitássemos este concurso e financiamentos, que são significativos para requalificar a escola”, salienta.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, confirmou que o município analisou o novo concurso, mas explicou que as escolas do concelho estão classificadas como prioridade dois, enquanto o financiamento agora aberto é apenas para estabelecimentos de prioridade três, o que impede a candidatura da escola secundária. O alerta motivou também a intervenção do vereador Mário Balsa, que destacou a importância de olhar para o problema de forma mais ampla. Defendeu que, além das obras, é fundamental rever com urgência a Carta Educativa do concelho, sublinhando que “está completamente desajustada da realidade actual”. Segundo o autarca, o número de turmas no 1º ciclo duplicou nos últimos anos e escolas como a Escola Básica 2/3 Dr. Ruy d’Andrade “estão no limite da capacidade”. Mário Balsa defendeu ainda que é urgente planear novas respostas, para garantir que todas as crianças tenham acesso a ensino de qualidade. “Se não conseguimos garantir uma educação de qualidade para os nossos alunos, vamos ter um problema gigantesco em mãos. E quem vai pagar a factura são as crianças e os pais que não terão onde as colocar. Precisamos de ter a noção para onde é que vamos e o que é que precisamos para ir para lá”, destacou.

Nelson Cunha concordou com a análise dos vereadores e garantiu que a revisão da Carta Educativa “será enquadrada já no próximo orçamento”, de forma a avaliar a capacidade do município para captar novos financiamentos e responder às necessidades actuais do sistema de ensino.