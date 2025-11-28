uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 28-11-2025 10:58

Município de Mação aprova atribuição e renovação de bolsas de estudo

Executivo de Mação reuniu-se na quinta-feira, 27 de Novembro, e aprovou a atribuição de novas bolsas de estudo para o ensino superior.

O executivo da Câmara Municipal de Mação aprovou a atribuição de seis novas bolsas de estudo para o ensino superior e a renovação das 16 já atribuídas em anos anteriores. A medida foi aprovada na sessão camarária que se realizou na quinta-feira, 27 de Novembro.
As bolsas de estudo são destinadas aos estudantes do ensino superior residentes no concelho de Mação, que estejam matriculados no ano lectivo de 2025/2026. A medida foi aprovada por unanimidade.

