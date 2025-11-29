Autarca de Benavente quer atrair operadores privados na área da saúde

A aposta no sector privado como forma de reduzir a sobrecarga dos serviços públicos é uma das prioridades assumidas pela nova presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD). A autarca considera que o concelho tem condições para atrair operadores privados, que poderão complementar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) num momento de grande fragilidade.

“Somos cada vez mais apetecíveis. As entidades privadas não vão resolver o problema, mas podem ajudar a tirar pessoas dos centros de saúde e mesmo do Hospital Vila Franca de Xira”, afirmou em declarações a O MIRANTE, lembrando que muitos munícipes têm seguros de saúde e já recorrem a alternativas fora do concelho.

Sónia Ferreira sublinha que exemplos recentes na região demonstram o crescimento deste tipo de oferta, como uma nova unidade privada em Vila Franca de Xira, outra entidade que abriu no Campera e as que se encontram em funcionamento e construção em Santarém. Para a autarca, estas parcerias “são muito bem-vindas”, porque, apesar de não resolverem o problema “na sua totalidade”, contribuem para aliviar a pressão sobre o SNS.

A presidente lembra que a falta de médicos de família continua a ser uma das maiores fragilidades do concelho. “Temos cerca de 12 mil pessoas sem médico de família. É um problema grave que exige resposta urgente”, frisou. Para enfrentar este cenário, a câmara quer avançar com a criação de uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF) em Benavente.

Outra das reivindicações da autarca é o regresso da parceria público-privada (PPP) no Hospital Vila Franca de Xira, modelo que, considera, garantia um melhor funcionamento da unidade. “Desde que a PPP terminou, o serviço entrou em colapso. É preciso voltar a um modelo que funcione”, afirmou.

Apesar de colocar a saúde no topo das prioridades, Sónia Ferreira lembra que há processos que não se resolvem “num mês ou dois” e que a câmara está também focada em reuniões urgentes com vários ministérios, entre eles o da Administração Interna, das Infraestruturas e da Educação, por motivos ligados ao acesso a fundos comunitários.

Na primeira semana de mandato, a autarca reuniu ainda com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Benavente para avaliar a continuidade do projecto Bata Branca, garantindo que o município não irá “descuidar” o tema da saúde. “Estamos em cima do assunto e iremos reunir com a ULS e com a ministra da Saúde”, concluiu.