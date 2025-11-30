Entroncamento assinalou 80 anos de concelho com homenagens e reforço da identidade local

O Entroncamento celebrou, no dia 24 de Novembro, o 80º aniversário da elevação a concelho, numa cerimónia marcada por discursos de identidade local e pela evocação de projectos para o futuro. As comemorações começaram com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho e com o entoar do hino nacional a uma só voz. Já dentro da câmara municipal, o Salão Nobre encheu-se de munícipes do concelho que foram recebidos logo à entrada pelo presidente da câmara, Nelson Cunha. Na sua intervenção, o autarca destacou a identidade ferroviária e militar como parte fundamental da história do Entroncamento e um eixo que deve também orientar o seu futuro. Para Nelson Cunha, os 80 anos do concelho representam a afirmação de uma comunidade que “soube crescer, inovar e construir a sua identidade” e apontou como prioridades para os próximos anos a criação da Polícia Municipal, reforço da videovigilância em zonas críticas, melhores serviços de saúde, políticas de habitação transparentes e o investimento em infraestruturas capazes de atrair empresas e gerar emprego, entre outras.

Defendeu ainda a requalificação da estação ferroviária, que considera uma porta de entrada essencial e um marco simbólico da cidade, afirmando que continuará a exigir essa intervenção pois “a estação é mais do que um ponto de passagem”. O autarca garantiu ainda que quer um concelho mais moderno, sustentável e preparado para os desafios futuros, reforçando o compromisso de proximidade com a população e com os colaboradores municipais. Para Sérgio Belejo, presidente da assembleia municipal, o futuro do Entroncamento deve passar por uma cidade moderna, segura e capaz de fixar jovens qualificados.

As comemorações terminaram no Largo José Duarte Coelho, onde apesar da chuva e vento os autarcas realizaram a entrega simbólica de Equipamentos de Protecção Individual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Os convidados visitaram ainda a exposição documental “Editais do Município do Entroncamento”, patente na Galeria Municipal até 27 de Novembro.