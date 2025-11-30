uma parceria com o Jornal Expresso
30/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 30-11-2025 21:00

Oposição defende relocalização de parque habitacional no Sardoal mas presidente fala em possível perda de financiamento

Oposição defende relocalização de parque habitacional no Sardoal mas presidente fala em possível perda de financiamento
Pedro Rosa - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereador Pedro Duque pediu a suspensão ou relocalização do futuro parque habitacional, a ser construído junto ao complexo desportivo do Sardoal, alertando que a obra pode comprometer a futura expansão das infraestruturas desportivas.

A localização do futuro parque habitacional entre a Rua da Fonte da Estrada e a rua do Complexo Desportivo dominou parte do debate na reunião camarária do Sardoal. O vereador do PS, Pedro Duque, apelou a uma maior sensibilidade do novo executivo face ao anterior, defendendo a suspensão ou relocalização do projecto, por considerar que o local poderá comprometer a expansão futura das piscinas, do campo de futebol e de outros equipamentos de apoio ao desporto. O autarca reconheceu que a decisão inicial foi tomada sob pressão e com prazos apertados, mas defendeu que, perante novos enquadramentos europeus sobre a habitação e possíveis futuras candidaturas a fundos, a câmara deve reavaliar a opção. “Este investimento põe em causa, em termos estratégicos, a expansão do parque. Vale pelo menos a pena reanalisar”, referiu.
O presidente da câmara, Pedro Rosa (PSD), mostrou abertura à sugestão, mas explicou que o projecto já foi revisto e está no Instituto da Reabilitação Urbana (IRU) para nova apreciação, após ajustes ao valor inicial, e alertou para o risco financeiro de recuar. “Não me posso comprometer com a suspensão sem haver luz ao fundo do túnel para outras soluções. Isto é um comboio que já vai com andamento, sob pena de perdermos quase três milhões de euros”, sublinhou, garantindo, ainda assim, que a proposta será analisada.
Ainda na mesma intervenção, Pedro Duque alertou para a elevada taxa de concursos de empreitadas que têm ficado desertos no concelho, considerando que deve ser feita uma reflexão sobre possíveis falhas processuais. Pedro Rosa reconheceu a questão como uma preocupação do executivo, admitindo a necessidade de avaliar se a falta de concorrência se deve aos valores máximos impostos, ao excesso de procura nacional por empreiteiros ou a outros factores a corrigir localmente.
Recorde-se que o lançamento da empreitada de construção do Parque Habitacional da Fonte da Estrada, em Sardoal, foi aprovado pelo executivo municipal, por unanimidade, a 20 de Novembro. Em causa está a construção de 16 fogos para rendas acessíveis, mais respectivas infraestruturas, no valor de cerca de 2,4 milhões de euros, e prevê a construção de um conjunto habitacional composto por quatro blocos com quatro fogos cada, 16 no total.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar