Oposição defende relocalização de parque habitacional no Sardoal mas presidente fala em possível perda de financiamento

A localização do futuro parque habitacional entre a Rua da Fonte da Estrada e a rua do Complexo Desportivo dominou parte do debate na reunião camarária do Sardoal. O vereador do PS, Pedro Duque, apelou a uma maior sensibilidade do novo executivo face ao anterior, defendendo a suspensão ou relocalização do projecto, por considerar que o local poderá comprometer a expansão futura das piscinas, do campo de futebol e de outros equipamentos de apoio ao desporto. O autarca reconheceu que a decisão inicial foi tomada sob pressão e com prazos apertados, mas defendeu que, perante novos enquadramentos europeus sobre a habitação e possíveis futuras candidaturas a fundos, a câmara deve reavaliar a opção. “Este investimento põe em causa, em termos estratégicos, a expansão do parque. Vale pelo menos a pena reanalisar”, referiu.

O presidente da câmara, Pedro Rosa (PSD), mostrou abertura à sugestão, mas explicou que o projecto já foi revisto e está no Instituto da Reabilitação Urbana (IRU) para nova apreciação, após ajustes ao valor inicial, e alertou para o risco financeiro de recuar. “Não me posso comprometer com a suspensão sem haver luz ao fundo do túnel para outras soluções. Isto é um comboio que já vai com andamento, sob pena de perdermos quase três milhões de euros”, sublinhou, garantindo, ainda assim, que a proposta será analisada.

Ainda na mesma intervenção, Pedro Duque alertou para a elevada taxa de concursos de empreitadas que têm ficado desertos no concelho, considerando que deve ser feita uma reflexão sobre possíveis falhas processuais. Pedro Rosa reconheceu a questão como uma preocupação do executivo, admitindo a necessidade de avaliar se a falta de concorrência se deve aos valores máximos impostos, ao excesso de procura nacional por empreiteiros ou a outros factores a corrigir localmente.

Recorde-se que o lançamento da empreitada de construção do Parque Habitacional da Fonte da Estrada, em Sardoal, foi aprovado pelo executivo municipal, por unanimidade, a 20 de Novembro. Em causa está a construção de 16 fogos para rendas acessíveis, mais respectivas infraestruturas, no valor de cerca de 2,4 milhões de euros, e prevê a construção de um conjunto habitacional composto por quatro blocos com quatro fogos cada, 16 no total.