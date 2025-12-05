Executivo municipal aprovou moção pela manutenção da GNR em Coruche

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, por maioria, uma moção apresentada pelo PSD a exigir que o Comando do Destacamento Territorial da GNR regresse ao concelho assim que estiver concluída a requalificação do quartel.

O documento, votado na reunião de 3 de Dezembro, surge após rumores sobre uma eventual saída definitiva do comando de Coruche, um cenário descartado ontem pelo secretário de Estado da Administração, Telmo Correia, no âmbito de uma reunião solicitada pelo presidente da autarquia coruchense Nuno Azevedo.

A moção recorda que, devido ao avançado estado de degradação das antigas instalações, o Comando da GNR foi deslocado provisoriamente para Samora Correia durante as obras de modernização do posto de Coruche. Com a empreitada na fase final, o executivo considera “fundamental garantir o regresso” do comando e de todas as valências que foram, entretanto, distribuídas por outros postos.

O texto aprovado estabelece cinco linhas de acção, entre as quais a defesa pública do retorno da estrutura à unidade modernizada, o pedido de reforço de meios humanos e viaturas ao Comando Distrital da GNR e ao Ministério da Administração Interna, e o acompanhamento permanente da fase final das obras para assegurar a rápida abertura da infraestrutura.

A Câmara quer ainda trabalhar com o Comando Distrital e o MAI para reforçar o Posto do Couço, argumentando que se trata da freguesia mais distante e territorialmente maior do concelho.

A deliberação será remetida ao Comando Distrital da GNR, ao Comando de Destacamento Territorial de Coruche e ao Ministério da Administração Interna.

A moção foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor dos vereadores PS e um do PSD, e com três abstenções dos vereadores eleitos pelo movimento independente Volta Coruche.