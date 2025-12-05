Segurança e mercados de Natal discutidos na reunião de VFX

Os problemas na limpeza e higiene urbana no concelho, a segurança e o ponto de situação dos mercados de Natal foram alguns dos pontos abordados no período antes da ordem do dia da reunião de câmara de Vila Franca de Xira, que se realiza na tarde desta sexta-feira, 5 de Dezembro.

A sessão está a realizar-se de forma descentralizada no pavilhão desportivo das Cachoeiras, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

