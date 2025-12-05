Política | 05-12-2025 17:13
Segurança e mercados de Natal discutidos na reunião de VFX
Sessão realiza-se esta tarde no pavilhão desportivo das Cachoeiras.
Os problemas na limpeza e higiene urbana no concelho, a segurança e o ponto de situação dos mercados de Natal foram alguns dos pontos abordados no período antes da ordem do dia da reunião de câmara de Vila Franca de Xira, que se realiza na tarde desta sexta-feira, 5 de Dezembro.
A sessão está a realizar-se de forma descentralizada no pavilhão desportivo das Cachoeiras, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.
Notícias desenvolvidas na edição impressa de O MIRANTE.
