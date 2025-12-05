uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 05-12-2025 19:42

Tiago Carrão eleito presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente

A escolha do autarca mereceu consenso total entre os municípios que integram a empresa intermunicipal, num momento considerado estratégico para a consolidação de investimentos e modernização de serviços.

Tiago Carrão foi eleito por unanimidade presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, sucedendo no cargo a Luís Albuquerque, autarca de Ourém.
O recém-eleito assume o compromisso de reforçar a sustentabilidade ambiental, promover a eficiência e a inovação dos serviços, bem como valorizar as equipas e estreitar a proximidade com os cidadãos.
Fonte do município de Tomar vinca que a liderança agora confirmada representa uma oportunidade para consolidar investimentos em curso, modernizar infra-estruturas e garantir um serviço de maior qualidade e fiabilidade para todos os munícipes.
A Tejo Ambiente mantém-se orientada para uma gestão pública moderna, responsável e sustentável, assegurando que a sua actuação continua alinhada com o interesse das populações que serve.

