Tiago Carrão eleito presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente

Tiago Carrão foi eleito por unanimidade presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, sucedendo no cargo a Luís Albuquerque, autarca de Ourém.

O recém-eleito assume o compromisso de reforçar a sustentabilidade ambiental, promover a eficiência e a inovação dos serviços, bem como valorizar as equipas e estreitar a proximidade com os cidadãos.

Fonte do município de Tomar vinca que a liderança agora confirmada representa uma oportunidade para consolidar investimentos em curso, modernizar infra-estruturas e garantir um serviço de maior qualidade e fiabilidade para todos os munícipes.

A Tejo Ambiente mantém-se orientada para uma gestão pública moderna, responsável e sustentável, assegurando que a sua actuação continua alinhada com o interesse das populações que serve.