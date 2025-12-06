Arruda dos Vinhos apresenta o maior orçamento das duas últimas décadas

21,9 milhões de euros: é este o orçamento apresentado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para o próximo ano, representando a verba mais alta dos últimos 23 anos. Um documento que, para o executivo socialista liderado por Carlos Alves, representa uma valorização dos salários, reforço de transferências para as juntas de freguesia, reforço das prestações sociais e ainda o pacote fiscal mais baixo dos últimos anos.

“Este orçamento vai ao encontro das necessidades da população e os entendimentos possíveis com as forças da oposição. É um documento que tem a ambição de inovar e avançar. É documento ambicioso mas não é elástico. Tem também uma linha de continuidade”, explicou o autarca na reunião de câmara em que foi apresentado o documento, aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores do movimento Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS).

O orçamento é “realista e de razoabilidade” não comprometendo as contas da câmara, explica Carlos Alves, notando também ser um documento de continuidade, rigor e consolidação orçamental. Segurança e ordem pública (175,6%), habitação, saneamento, águas, RSU e ambiente (28,3%) e Cultura, Desporto, Recreio e lazer (8,2%) são as rubricas que mais aumentaram neste orçamento.

