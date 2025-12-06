Município de Santarém definiu os seus representantes em várias entidades

A Câmara de Santarém definiu os representantes da autarquia em diversos órgãos onde tem assento. Assim, o presidente João Leite vai representar o município na AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho; Assembleia Intermunicipal da Associação Municípios do Vale do Tejo; Escola Profissional do Vale do Tejo; Conselho Local da Ação Social de Santarém; Conselho de Parceiros da UTIS – Universidade de Terceira Idade de Santarém; Conselho Consultivo do Território da Lezíria do Tejo; Conselho Consultivo da Comarca de Santarém; Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas do Conselho de Santarém.

O vereador e vice-presidente Emanuel Campos vai ter assento na Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém; Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo; Conselho Consultivo Local do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém; Conselho Consultivo Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional; Conselhos Consultivos das Escolas Profissionais sediadas no Concelho de Santarém.

O vereador Pedro Gouveia vai representar o município na assembleia geral da RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos; Comissão de Acompanhamento da InC2 – Iniciativa Nacional Cidades Circulares; Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo.

A vereadora Teresa Ferreira representa o município na assembleia geral do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Já o ex-presidente da câmara, José Miguel Noras, vai representar a autarquia na Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, entidade de que foi fundador e presidente.