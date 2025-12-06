uma parceria com o Jornal Expresso
06/12/2025

Política | 06-12-2025 12:00

Município de Santarém definiu os seus representantes em várias entidades

Executivo da Câmara de Santarém aprovou proposta que distribui as funções de representação da autarquia em diversos organismos onde tem assento.

A Câmara de Santarém definiu os representantes da autarquia em diversos órgãos onde tem assento. Assim, o presidente João Leite vai representar o município na AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho; Assembleia Intermunicipal da Associação Municípios do Vale do Tejo; Escola Profissional do Vale do Tejo; Conselho Local da Ação Social de Santarém; Conselho de Parceiros da UTIS – Universidade de Terceira Idade de Santarém; Conselho Consultivo do Território da Lezíria do Tejo; Conselho Consultivo da Comarca de Santarém; Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas do Conselho de Santarém.
O vereador e vice-presidente Emanuel Campos vai ter assento na Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém; Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo; Conselho Consultivo Local do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém; Conselho Consultivo Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional; Conselhos Consultivos das Escolas Profissionais sediadas no Concelho de Santarém.
O vereador Pedro Gouveia vai representar o município na assembleia geral da RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos; Comissão de Acompanhamento da InC2 – Iniciativa Nacional Cidades Circulares; Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo.
A vereadora Teresa Ferreira representa o município na assembleia geral do CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Já o ex-presidente da câmara, José Miguel Noras, vai representar a autarquia na Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico, entidade de que foi fundador e presidente.

