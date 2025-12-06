União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho em risco de novas eleições em Janeiro

Forças políticas da oposição recusaram-se a ajudar a CDU, a legítima vencedora das eleições, a ter completa a composição do executivo. Carlos Gonçalves lamenta a situação e diz que assembleia de 15 de Dezembro será a última hipótese para resolver o problema.

A Junta de Freguesia da União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho está numa situação de ingovernabilidade e a CDU, a legítima vencedora das últimas autárquicas, não conseguiu a ajuda dos partidos mais votados da oposição - PS e Nova Geração (PSD/IL) - para fechar o executivo, situação que obrigará os cidadãos a voltar às urnas já no início do próximo ano.

A repetição das eleições está mais perto do que nunca, admite o presidente da junta, Carlos Gonçalves, que não consegue formar executivo. Dos sete elementos do executivo a CDU apenas elegeu seis e a assembleia de freguesia não consegue aprovar o último nome para formar executivo. Tanto o PS como o PSD estão a mostrar-se indisponíveis para ajudar.

“Já falámos com as forças políticas que podiam dar garantias de governabilidade, como o PS e o PSD, e não há da parte deles disponibilidade para complementar o executivo. Estamos disponíveis para encontrar solução, até poder ceder mais um lugar e ficar a força complementar com 2 lugares no executivo para ninguém ficar sozinho, mas nem essa boa vontade foi aceite até agora”, lamenta o autarca. O Chega não será equacionado pela CDU para formar executivo.

