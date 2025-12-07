Câmara da Chamusca quer alterar regulamento para distribuir mais apoios a atletas e associações

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, alertou na última sessão camarária, que se realizou na quarta-feira, 3 de Dezembro, para a necessidade de alterar o regulamento de apoio na área desportiva. O autarca afirmou que o município não tem regulamento de apoio a atletas individuais e que isso é bastante limitativo. “Temos de trabalhar nisso no próximo ano”, disse, explicando que vai ser atribuído um valor de 450 euros de apoio ao piloto Pedro Pratas, pelo valor da inscrição, um atleta do concelho que vai participar no Campeonato TT de Moto4.

O vice-presidente do município, Rui Ferreira, também usou da palavra para afirmar que é necessário haver mais critério na atribuição de apoios. “São atletas que levam a camisola da Chamusca a muito lado e que, se tiverem um apoio mais estruturado, é possível melhorar as próprias condições de trabalho dos atletas. Há atletas que estão mais profissionalizados que recebem o mesmo que os amadores. Tem de haver outra atenção para estes atletas, muitos deles participam em campeonatos do mundo noutros países. Temos essa dificuldade em dar mais valor a estes atletas por causa da falta de regulamentação”, vincou.

Na mesma sessão camarária, foi também discutira a necessidade de realizar alterações ao Regulamento Municipal Apoio Associativismo (RACH) para fomentar a transparência do mecanismo. “Precisa de levar uma cara lavada para que as associações saibam com o que podem contar da nossa parte. É preciso definir melhor as especificidades do regulamento de apoio”, acrescentou Rui Ferreira.