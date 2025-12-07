uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 07-12-2025 07:00

Executivo de Mação faz balanço do primeiro mês de mandato

Executivo de Mação faz balanço do primeiro mês de mandato
Executivo municipal de Mação
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Reuniões com associações, forças de segurança e presidentes de junta estão a marcar as primeiras semanas de trabalho do novo executivo da Câmara de Mação.

O executivo municipal de Mação apresentou, na reunião de câmara que decorreu a 27 de Novembro, um balanço das primeiras semanas de mandato, marcado por múltiplos contactos institucionais e definição de prioridades para o concelho.
O presidente da câmara, José Martins (PS), destacou que, em apenas três semanas, foram realizadas uma reunião da câmara extraordinária e duas reuniões ordinárias, além de diversos encontros com entidades locais e regionais. “Já reunimos na CIMT, com associações, com as forças de segurança e temos agendados encontros com todas as associações e com os presidentes de junta. Estamos a fazer um ponto de situação para aprofundar o conhecimento dos assuntos do município”, referiu o autarca.
O vereador Pedro Fernandes (PS) anunciou a abertura de um procedimento para a aquisição de um novo mini-autocarro municipal, num investimento previsto de cerca de 190 mil euros. O actual veículo, que sofreu uma avaria e desde Junho está impossibilitado de transportar crianças até aos 16 anos, está a ser reparado para servir equipas desportivas e a população sénior.
Já a vereadora Vanda Serra (PS) explicou que, poucos dias após a tomada de posse, o município se candidatou à DGARTES, com uma proposta que contempla espectáculos de âmbito local, regional e nacional, já com planeamento iniciado para 2026. Na área da educação, adiantou que estão a ser definidas várias medidas municipais relacionadas com os acessos escolares, no âmbito do programa PEDIME do Médio Tejo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar