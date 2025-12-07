uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 07-12-2025 14:14

Nuno Mira eleito presidente da RSTJ; João Leite presidente da assembleia-geral

Nuno Mira eleito presidente da RSTJ; João Leite presidente da assembleia-geral
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da Câmara da Chamusca vai liderar empresa intermunicipal. João Teixeira Leite eleito presidente da assembleia-geral.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, foi eleito presidente do concelho de administração da RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, empresa intermunicipal constituída em 2019 com uma área de intervenção de 10 concelhos: Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.
Os novos órgãos sociais para o mandato 2025-2029 são constituídos por João Teixeira Leite (Santarém) como presidente da Assembleia-Geral, 1º Secretário - Nelson Cunha (Entroncamento); 2º Secretário - Elvira Sequeira (Torres Novas). No conselho de administração, para além de Nuno Mira vai estar Maria Honório (Vila Nova da Barquinha) e António Camilo (Golegã).
A RSTJ é detentora de uma matriz de infra-estruturas (instalações, equipamentos mecânicos, recipientes, recursos humanos e financeiros) destinada a assegurar com eficiência, conforto, segurança e inocuidade a deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização, eliminação, estabilização dos referidos RSU. Este sistema tem a seu cargo dar destino final adequado às cerca de 100.000 toneladas de RSU (resíduos sólidos urbanos) produzidas anualmente pelos 209.587 habitantes (INE, 2011) desta região com uma área de influência de 2.466 km.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar