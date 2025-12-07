Política | 07-12-2025 14:14
Nuno Mira eleito presidente da RSTJ; João Leite presidente da assembleia-geral
Presidente da Câmara da Chamusca vai liderar empresa intermunicipal. João Teixeira Leite eleito presidente da assembleia-geral.
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, foi eleito presidente do concelho de administração da RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, empresa intermunicipal constituída em 2019 com uma área de intervenção de 10 concelhos: Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.
Os novos órgãos sociais para o mandato 2025-2029 são constituídos por João Teixeira Leite (Santarém) como presidente da Assembleia-Geral, 1º Secretário - Nelson Cunha (Entroncamento); 2º Secretário - Elvira Sequeira (Torres Novas). No conselho de administração, para além de Nuno Mira vai estar Maria Honório (Vila Nova da Barquinha) e António Camilo (Golegã).
A RSTJ é detentora de uma matriz de infra-estruturas (instalações, equipamentos mecânicos, recipientes, recursos humanos e financeiros) destinada a assegurar com eficiência, conforto, segurança e inocuidade a deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização, eliminação, estabilização dos referidos RSU. Este sistema tem a seu cargo dar destino final adequado às cerca de 100.000 toneladas de RSU (resíduos sólidos urbanos) produzidas anualmente pelos 209.587 habitantes (INE, 2011) desta região com uma área de influência de 2.466 km.
