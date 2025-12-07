uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 07-12-2025 21:00

Vila Franca de Xira abre período de propostas para orçamento participativo

Vila Franca de Xira abre período de propostas para orçamento participativo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município convida os cidadãos recenseados no concelho e entidades sem fins lucrativos a apresentarem ideias para investimento público até ao final de Janeiro.

De 1 de Dezembro de 2025 a 31 de Janeiro de 2026 decorre a fase de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo deste ano (OP2025) do município de Vila Franca de Xira, que este ano volta a integrar duas modalidades: o Orçamento Participativo Geral (OPG) e o Orçamento Participativo Entidades (OPE).
No OPG podem participar todos os cidadãos recenseados no concelho, enquanto no OPE é a vez das entidades sem fins lucrativos - como as associações - apresentarem projectos que promovam actividades de interesse público no território. Para esta edição, o OP2025 dispõe de uma verba total de 900 mil euros, distribuída entre as duas categorias - 450 mil euros para o OPG e 450 mil euros para o OPE.
As propostas podem ser submetidas através do Portal do Orçamento Participativo, por e-mail, por via postal para a morada da Praça Bartolomeu Dias, n.º 9 Quinta da Mina, 2600-076 Vila Franca de Xira, ou presencialmente na Loja do Munícipe, localizada na mesma morada. Toda a informação detalhada sobre regras, critérios de elegibilidade e procedimentos encontra-se disponível no Regulamento do Orçamento Participativo, online, no site do município.
Como é habitual, a câmara vai promover em Janeiro várias sessões de esclarecimento dirigidas à população, onde será possível obter informação técnica sobre a apresentação de propostas e colocar dúvidas directamente à equipa responsável pelo processo.
As sessões estão marcadas para 5 de Janeiro, às 21h00, na sede da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; 6 de Janeiro, às 21h00, na Assembleia de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; dia 7 de Janeiro, às 21h00, no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira; 8 de Janeiro, às 21h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vialonga e 9 de Janeiro, às 21h00, na sede da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Por fim, a 12 de Janeiro, também às 21h00, a sessão tem lugar na sede da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar