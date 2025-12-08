Presidente da câmara reuniu com dirigentes da Escola de Futebol de Tomar

O presidente da câmara de Tomar, Tiago Carrão, recebeu, nos Paços do Concelho, os responsáveis da EFTA – Escola de Futebol de Tomar Associação, numa reunião dedicada ao desporto de formação e ao papel das associações locais. Durante o encontro, a direcção da EFTA apresentou a visão global do seu projecto, sublinhando o trabalho desenvolvido diariamente com dezenas de jovens atletas do concelho e os objectivos que orientam a sua actividade. A comitiva expôs ainda as principais dificuldades que a escola enfrenta, desde necessidades estruturais até questões de funcionamento.

Tiago Carrão, que tutela o sector do Desporto no município, aproveitou a sessão para partilhar as prioridades estratégicas da autarquia para esse domínio. O autarca reafirmou o compromisso de fortalecer o apoio ao movimento associativo, defendendo critérios mais equitativos e transparentes na atribuição dos apoios municipais. Nesse contexto, revelou também que a câmara pretende avançar com a revisão do regulamento de apoio ao associativismo, de forma a definir normas mais claras e abrangentes.