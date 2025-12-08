Saúde, Mobilidade e Ambiente com novas comissões na Assembleia Municipal de Alenquer
As novas comissões foram eleitas por unanimidade na Assembleia Municipal de Alenquer e incluem representantes do PS, PSD, CHEGA, CDS-PP, CDU, IL e independentes. Os coordenadores ainda não foram designados.
A Assembleia Municipal de Alenquer deliberou por unanimidade a constituição de três comissões temáticas permanentes.Trata-se da Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social, da Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo.
A Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social é composta, pelo Partido Socialista, por Vânia Porém, pelo PPD/PSD por Joaquina da Costa Lourenço, pelo CHEGA por Nuno Ferreira, pelo CDS-PP por Luís Mendes, pela CDU por Maria Amélia Caetano, pela Iniciativa Liberal por Bruno Fernandes dos Santos, integrando ainda os independentes Luís Cipriano, pelo grupo IPF, e Ana Filipa Martinho, pelo grupo FMTPF.
A Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável integra, pelo PS, Carlos Granadas, pelo PPD/PSD João Arsénio, pelo CHEGA Pedro Matrola, pelo CDS-PP Luís Barros Mendes, pela CDU Maria Amélia Caetano, pela Iniciativa Liberal Carlos Caetano, contando ainda com os independentes Luís Cipriano, pelo IPF, e Ana Filipa Martinho, pelo FMTPF.
Já a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo é constituída, pelo PS, por Bernardo Valente, pelo PPD/PSD por João Arsénio, pelo CHEGA por Hugo dos Santos, pelo CDS-PP por João Bernardo Galvão Teles, pela CDU por Carlos Ribeiro e pela Iniciativa Liberal por Carlos Caetano, integrando ainda os independentes.
Até à data estão por designar os coordenadores das três comissões constituídas na última assembleia municipal.