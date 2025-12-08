uma parceria com o Jornal Expresso
08/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 08-12-2025 12:45

Sónia Sanfona é a nova presidente dos Autarcas Socialistas e fala em “vitória do Poder Local”

Sónia Sanfona é a nova presidente dos Autarcas Socialistas e fala em “vitória do Poder Local”
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sónia Sanfona foi eleita numa lista única como presidente da direcção da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), foi eleita presidente da direcção da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista, que decorreu em Leiria. A autarca de Alpiarça sucede assim na liderança da associação a Pedro Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Almeirim e actual vereador na oposição no executivo municipal de Santarém. “Hoje reforçamos a nossa capacidade, o nosso valor e a nossa resposta aos portugueses em todos os territórios. É uma vitória do Poder Local”, disse Sónia Sanfona, que esteve acompanhada por José Luís Carneiro.
A presidente da Câmara de Alpiarça liderará a Associação Nacional de Autarcas Socialistas nos próximos quatro anos. O líder do PS defendeu a reposição da inspecção-geral das autarquias locais e uma nova lei das finanças locais. José Luís Carneiro avançou que foi assumido “um novo contrato político para o poder local democrático” nas reuniões do secretariado nacional do PS e da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, onde Sónia Sanfona foi eleita numa lista única.
Com o objectivo de “garantir um poder local democrático ainda mais transparente, nomeadamente na sua cultura de prestação de contas e também com controle sobre a forma como se regulam os recursos públicos”, o líder socialista revelou que vai avançar com uma proposta na Assembleia da República “para que o Governo volte a repor a inspecção-geral das autarquias locais, para ter um carácter pedagógico e um carácter de regulação e de controlo no exercício das funções políticas”. O socialista considerou ainda que é necessário “valorizar mais o financiamento dos municípios que cuidam do interesse colectivo”.
O secretário-geral disse que o PS também pretende “contribuir para que os poderes regionais mantenham a sua democraticidade”. “Nesse sentido, tem havido um diálogo com o Governo para manter não apenas o modelo de eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação Regionais, mas manter também a eleição de um dos vice-presidentes por parte dos presidentes de Câmara Municipal e também com o contributo para a eleição de um segundo vice-presidente por parte dos conselhos regionais, que é onde estão representadas todas as forças vivas das regiões”, explicou.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar