Sónia Sanfona é a nova presidente dos Autarcas Socialistas e fala em “vitória do Poder Local”

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), foi eleita presidente da direcção da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista, que decorreu em Leiria. A autarca de Alpiarça sucede assim na liderança da associação a Pedro Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Almeirim e actual vereador na oposição no executivo municipal de Santarém. “Hoje reforçamos a nossa capacidade, o nosso valor e a nossa resposta aos portugueses em todos os territórios. É uma vitória do Poder Local”, disse Sónia Sanfona, que esteve acompanhada por José Luís Carneiro.

A presidente da Câmara de Alpiarça liderará a Associação Nacional de Autarcas Socialistas nos próximos quatro anos. O líder do PS defendeu a reposição da inspecção-geral das autarquias locais e uma nova lei das finanças locais. José Luís Carneiro avançou que foi assumido “um novo contrato político para o poder local democrático” nas reuniões do secretariado nacional do PS e da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, onde Sónia Sanfona foi eleita numa lista única.

Com o objectivo de “garantir um poder local democrático ainda mais transparente, nomeadamente na sua cultura de prestação de contas e também com controle sobre a forma como se regulam os recursos públicos”, o líder socialista revelou que vai avançar com uma proposta na Assembleia da República “para que o Governo volte a repor a inspecção-geral das autarquias locais, para ter um carácter pedagógico e um carácter de regulação e de controlo no exercício das funções políticas”. O socialista considerou ainda que é necessário “valorizar mais o financiamento dos municípios que cuidam do interesse colectivo”.

O secretário-geral disse que o PS também pretende “contribuir para que os poderes regionais mantenham a sua democraticidade”. “Nesse sentido, tem havido um diálogo com o Governo para manter não apenas o modelo de eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação Regionais, mas manter também a eleição de um dos vice-presidentes por parte dos presidentes de Câmara Municipal e também com o contributo para a eleição de um segundo vice-presidente por parte dos conselhos regionais, que é onde estão representadas todas as forças vivas das regiões”, explicou.