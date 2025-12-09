Chega contou com a ajuda do PS em Santarém para poder concorrer à Assembleia da CIMLT

A Assembleia Municipal de Santarém elegeu os seus seis representantes na Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), mas o ponto suscitou alguma polémica e motivou, inclusivamente, a suspensão dos trabalhos, devido às diferentes interpretações quanto à aceitação, ou não, da lista apresentada pelo Chega. Em causa estava o facto de a lista do Chega ser apenas composta por três elementos efectivos e um suplente, ou seja, a totalidade dos eleitos que o partido tem na assembleia municipal.

O PSD e o CDS – que compõem a coligação AD que venceu as eleições autárquicas no concelho - consideraram que a lista não devia ser aceite à votação, por não ter um número de elementos efectivos igual ao número de mandatos a atribuir. Já o PS fez outra interpretação da lei, alegando que a legislação não estabelece um limite mínimo de candidatos efectivos, obrigando sim à indicação de um suplente. E o socialista Joaquim Neto afirmou mesmo que tinha feito um contacto informal com a CIMLT em que lhe terá sido comunicado não ser obrigatório as listas terem os seis candidatos efectivos, referindo que também não conhecia pareceres contrários a essa opinião.

Prevendo o imbróglio, a mesa da assembleia municipal, presidida por Gustavo Reis (AD), já tinha pedido um parecer aos serviços do município em que se reconheceu que a lei não estabelece um número mínimo de elementos para composição das listas, mas apontava como coerente seguir a lógica das eleições para a Assembleia da República. Ou seja, que cada lista concorrente deve ter o número de candidatos efectivos igual ao dos mandatos a atribuir por cada círculo eleitoral.

Perante o impasse gerado, e depois de uma suspensão dos trabalhos para os líderes das diferentes bancadas tentarem chegar a uma saída, o presidente da assembleia municipal acabou por colocar à votação do plenário a proposta de aceitação ou não da lista do Chega. A votação foi favorável, graças aos 15 votos dos eleitos do PS e do Chega. PSD, CDS e CDU pronunciaram-se contra, totalizando 12 votos.

Quebrado o enguiço, procedeu-se à votação para os representantes na Assembleia da CIMLT, tendo o PS conquistado três lugares nesse órgão intermunicipal, a AD 2 e o Chega 1.