10/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 10-12-2025 13:45

Alenquer aprova orçamento de 52 milhões de euros para 2026

Foi aprovado na manhã desta quarta-feira, em reunião extraordinária da Câmara de Alenquer, o orçamento para 2026. Para o próximo ano o município conta com um valor global superior a 52 milhões de euros, ou seja, mais seis milhões de euros face a 2025.
O presidente do executivo, João Nicolau (PS), sublinhou que o orçamento contempla obras transitadas do mandato anterior. Avançou ainda que estão previstas obras no espaço camarário da Barnabé e a compra de autocarros. Estão igualmente orçamentadas intervenções na Escola Secundária Damião de Góis e na Escola Básica Pêro de Alenquer. O documento contempla ainda a construção do Parque Urbano do Carregado e um estudo prévio para as instalações da antiga fábrica da Chemina, localizada no centro da vila de Alenquer.
O orçamento foi aprovado com os três votos favoráveis do executivo socialista, a abstenção dos vereadores da coligação TODOS, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, e a abstenção do independente Tiago Pedro. Carlos Sequeira, do Chega, votou contra o documento.
