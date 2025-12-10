uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 10-12-2025 17:45

Autarcas reforçam posição na administração do CNEMA

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo vai ter pela primeira vez assento no conselho de administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), com sede em Santarém.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo vai ter pela primeira vez assento no conselho de administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), com sede em Santarém. Sónia Ferreira, presidente da Câmara de Benavente, será a representante dos municípios, revelou o presidente da Câmara de Santarém na reunião do executivo de 10 de Dezembro.

As eleições vão decorrer em breve e é também dado como garantido que a Câmara de Santarém vai continuar a ter dois representantes na administração do complexo de exposições, o presidente João Leite e o vice-presidente Emanuel Campos. A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), acionista maioritária do CNEMA, continuará a liderar a administração, com Álvaro Mendonça e Moura como presidente e com Luís Mira como administrador executivo.

A Câmara de Santarém é a segunda maior acionista da sociedade que gere o parque de exposições de Santarém, onde se realiza a Feira Nacional de Agricultura, entre outros eventos.

