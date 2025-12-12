uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 12-12-2025 17:08

Aprovado o Plano e Orçamento 2026 da CIM Médio Tejo

Vinte e cinco milhões de euros, a pensar numa região mais competitiva, resiliente e sustentável, aprovado numa sessão em que tomaram posse os novos membros.

O orçamento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que ascende a mais de 25 milhões de euros, foi aprovado por unanimidade na sessão da Assembleia Intermunicipal, no dia 11 de Dezembro.

Para Manuel Jorge Valamatos, presidente da CIM Médio Tejo, trata-se de um orçamento que projecta para 2026 “uma região mais competitiva, resiliente e sustentável, com uma forte aposta na inovação, educação, mobilidade, turismo, cooperação internacional e protecção do território”.

A sessão da Assembleia começou com a tomada de posse dos novos membros dos onze municípios do Médio Tejo, para o mandato 2025-2029. Na ocasião, que contou com 33 deputados presentes, foi votada e aprovada, por maioria, com 32 votos a favor e 1 voto em branco, a mesa da Assembleia Intermunicipal, presidida por Ana Vieira (PSD – Ourém), Isabel Costa (PS – Constância) como vice-presidente e João Figueiredo (Chega – Entroncamento) na qualidade de secretário.

De seguida, procedeu-se à votação e aprovação por maioria, com 31 votos a favor e 2 votos em branco, do secretariado executivo intermunicipal assegurado por Miguel Pombeiro, na qualidade de primeiro secretário executivo e Jorge Simões, como secretário intermunicipal desta CIM.

