Câmara de Santarém aprova apoios a associações prometidos no anterior mandato

O novo executivo da Câmara de Santarém aprovou nas duas últimas reuniões vários apoios financeiros para obras em associações e colectividades do concelho. Uma das entidades bafejadas foi o Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), que vai contar com um apoio de 7.500 euros para a reparação do telhado da sua sede. A proposta foi aprovada tendo em conta “que a intervenção de requalificação do telhado é essencial para garantir a continuidade e melhoria das actividades prestadas pela associação à população”. O problema das infiltrações nas instalações arrasta-se há anos e foi objecto de notícias no nosso jornal.

O CCRS pediu um apoio de 15 mil euros, tendo sido contemplado com metade desse montante, o que levou o vereador do Chega, Pedro Correia, a questionar se o valor não é escasso face às necessidades da colectividade. O presidente da câmara, João Leite (PSD), referiu que a associação vai à luta e conseguirá com certeza encontrar outras fontes de financiamento para executar as obras há muito ambicionadas, e assim sanar um problema com décadas. O autarca recordou os tempos em que no edifício funcionava o Conservatório de Música de Santarém, em instalações afectadas pelas infiltrações da água da chuva.

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém viu ser aprovado um apoio de 4 mil euros para ajudar a minimizar as despesas com a digressão efectuada à Chéquia, em Junho último. Por sua vez, o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Perofilho vai contar com um apoio financeiro extraordinário para melhoramento de infraestruturas e aquisição de equipamento de 4.500 euros, tendo em conta a necessidade de substituir as canalizações de águas e esgotos, colocação de apoio ao tecto da estrutura da esplanada, bem como a aquisição de arca frigorifica vertical, forno eléctrico, micro-ondas e televisão para as suas instalações. O Centro Cultural, Desportivo e Recreio Moçarriense vai receber 5 mil euros para requalificação do telhado da sede.

O vereador do Chega voltou a abster-se na atribuição dos apoios extraordinários, frisando mais uma vez a necessidade de ser criado um regulamento para esse fim. Estes apoios foram apalavrados com as associações ainda no anterior mandato, quando o vereador Nuno Domingos (PS) tutelava politicamente a área. O autarca, agora na oposição, deixou uma palavra de apreço por se estar a honrar os compromissos assumidos e, quanto aos valores atribuídos, referiu que as propostas que vão a reunião de câmara resultam de contactos anteriores com as entidades envolvidas e da avaliação do que é necessário para viabilizar as intervenções.

