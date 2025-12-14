Mais de uma centena celebra conclusão de estudos em cerimónia do Centro Qualifica de Alcanena

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Alcanena reuniu, no dia 3 de Dezembro, mais de uma centena de adultos no Cineteatro São Pedro para celebrar a conclusão do 9º ano, 12º ano e diferentes certificações profissionais. A cerimónia marcou o culminar de anos de esforço, persistência e vontade de aprender, num ambiente onde se sentia o orgulho e emoção dos formandos.

O cineteatro encheu-se de aplausos à medida que os formandos iam subindo ao palco, com alguns trajados com fatos de formatura e outros de forma mais descontraída, tendo a sessão destacado não só os percursos do ensino básico e secundário, mas também adultos que obtiveram certificação profissional em áreas como Logística, Vendas, Electricidade, Administração, Apoio Familiar e Geriatria, através de processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências).

A directora do Agrupamento de Escolas, Ana Cláudia Cohen, reforçou a importância deste projecto educativo, lembrando que o Centro Qualifica tem superado metas apesar de estar num concelho pequeno. Destacou ainda o papel do Centro na validação de competências e no acolhimento de perfis muito diversos, desde quem chega de fora do país até adultos já licenciados que procuram especializar-se noutras áreas.

O coordenador do Centro Qualifica, Sérgio Lopes, destacou o crescimento significativo do número de certificações, que coloca o Centro de Alcanena em 9º lugar a nível nacional, entre os centros que funcionam em agrupamentos de escolas. Recordou também que muitos dos adultos que concluem estes processos chegam com histórias de vida difíceis, mas que encontram na qualificação “um upgrade de si próprios”, abrindo portas a novas oportunidades pessoais e profissionais.

Já o vice-presidente da Câmara de Alcanena, Bruno Silva, sublinhou que este é um momento para valorizar “o esforço académico e pessoal” de cada participante, afirmando que os diplomas representam novas oportunidades, seja qual for o percurso de vida ou idade dos formandos. Enalteceu ainda o trabalho do Centro Qualifica e da equipa técnico-pedagógica, que considera determinantes para o desenvolvimento do concelho.

A coragem e o sentimento de superação dos formandos

A cerimónia ganhou ainda mais emoção com os testemunhos de alguns dos formandos, que destacaram a coragem e dedicação que é preciso ter para voltar a estudar. Um deles foi Sérgio Simões, que decidiu concluir o 12º ano e obter certificação em Instalações Elétricas por necessidade profissional, admitindo que não foi um processo fácil, mas que foi possível graças ao apoio dos formadores. “Quando precisamos, temos de ter coragem e simplesmente fazer”, destacou. Já Kelly Lima partilhou uma história marcada pela emigração e pela vontade contínua de aprender. Depois de sair do Brasil, estabilizar-se em Portugal e procurar novos caminhos profissionais, encontrou no Centro Qualifica o espaço para se certificar na área de Logística. Para si, esta certificação representa não apenas um título, mas “a certeza de que a aprendizagem é algo que ninguém nos pode tirar”. Margarida Gil, de 56 anos, destacou o valor da aprendizagem ao longo da vida, explicando que procurou actualizar conhecimentos na área administrativa para melhorar o desempenho profissional. Sublinhou a importância do grupo de colegas e da componente humana do processo, frisando que uma certificação “enriquece sempre o currículo e prepara-nos para o dia de amanhã”.