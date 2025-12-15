Câmara de Benavente prepara nova estratégia de habitação

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, anunciou que o município está a desenvolver uma nova Estratégia Local de Habitação, justificando que o plano herdado do anterior executivo não deverá ser cumprido dadas as metas estabelecidas.

Em causa estão nove candidaturas aprovadas ao PRR, no valor global de cerca de 11,5 milhões de euros, das quais apenas duas estão actualmente em execução, referentes a reabilitação urbana. As restantes sete não poderão ser concretizadas até 30 de Junho de 2026, prazo-limite do PRR, tendo três concursos ficado desertos.

Segundo a autarca, a prioridade passa agora por concluir as duas empreitadas em curso e reavaliar os restantes projectos para os integrar no programa Primeiro Direito, no âmbito do regime especial de financiamento até 2030, que prevê apoio estatal de 60% dos custos elegíveis.

A estratégia foi abordada numa reunião realizada a 5 de Dezembro com a secretária de Estado das Infraestruturas e da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, da qual resultou o compromisso de apoio do Governo na redefinição dos projectos não executados.

A discussão gerou críticas da oposição. A CDU defendeu o esforço do anterior executivo e apontou a falta de concorrentes como um problema nacional. O Chega falou em incapacidade de execução e defendeu soluções alternativas para evitar concursos desertos, enquanto o PS considerou necessário reprogramar metas e prazos, alertando para a urgência de acelerar a resposta habitacional no concelho.