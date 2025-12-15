uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 15-12-2025 22:08

CDU abdica da presidência da assembleia de Alverca para evitar eleições

Depois de inicialmente terem recusado integrar o executivo, os socialistas em Alverca decidiram ajudar a CDU a formar executivo. Mas à custa da presidência da assembleia.

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho já tem um novo executivo constituído, com a indicação de um eleito do PS, Francisco Castelo Branco, para integrar o executivo liderado pela CDU. A solução governativa acaba com o cenário de eleições antecipadas que se temeu durante semanas, depois do PS, a segunda força mais votada nas últimas autárquicas, ter recusado indicar um nome para o executivo.
A solução acabou por ser conseguida depois da CDU abdicar da presidência da assembleia de freguesia, com Carla Tavares a renunciar ao cargo e com isso permitindo que Rita Merenda (PS), que foi cabeça de lista dos socialistas nas últimas autárquicas, acabasse eleita por maioria na assembleia para ser a nova presidente da assembleia de freguesia. A indicação dos novos membros teve lugar na assembleia de freguesia realizada na noite de segunda-feira, 15 de Dezembro, no Centro Cultural do Bom Sucesso.
