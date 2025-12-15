Hugo Cristóvão desmente promoção de funcionários do município após acto eleitoral em Tomar

O jornal digital Tomar na Rede voltou a visar o ex-presidente da Câmara de Tomar e actual vereador na oposição, numa notícia onde alega que Hugo Cristóvão “promoveu quase duas dezenas de trabalhadores municipais através do regime de consolidação de mobilidades intercarreiras e intercategorias” depois das eleições autárquicas, que se realizaram a 12 de Outubro.

O autarca recorreu às redes sociais para desmentir as informações e afirmar que José Gaio, director e único jornalista da publicação, “não desiste das suas tentativas de manipulação, deturpação de factos e tentativas de assassinato de carácter aos seus ódios de estimação”. Hugo Cristóvão refere que “agora que não pode atacar a governação que ajudou a eleger, continua a tentar fazê-lo à governação anterior e à actual oposição”.

O vereador garante que não houve qualquer “promoção de funcionários” no município de Tomar após o acto eleitoral, sendo que a mudança de categoria ocorre com o despacho que coloca o funcionário nessas funções, o que ocorre vários meses antes da consolidação. “O que foi publicado em Diário da República a 27 de Outubro, nos termos da Lei, precisamente para maior transparência e para fecho de mandato, foi a lista de todas as consolidações ocorridas ao longo de 2025, e ainda do final de 2024. Portanto, repete-se, não houve qualquer ilegalidade ou sequer qualquer questão ética, desde logo porque não existiu qualquer acto que não apenas esse, a compilação dos actos nesta matéria ocorridos desde o final de 2024”, refere.

Hugo Cristóvão conclui, afirmando que “a tentativa de a isso ainda tentar juntar sugestões de compadrios partidários ou familiares é apenas ridícula de tão obviamente falsa”. “Sendo-me alheio, não deixo de lamentar que uma vez mais, para me tentar atingir bem como ao PS nabantino, o senhor José Gaio acabe por expor funcionários por nada mais que serem precisamente funcionários cumpridores de regras”, sublinhou.

Recorde-se que recentemente, tal como O MIRANTE noticiou, Hugo Cristóvão apresentou uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e ao Ministério Público, contra José Gaio, que sustenta que o site tem vindo a publicar conteúdos que o autarca considera difamatórios, ofensivos e atentatórios da honra e da imagem do município de Tomar e dos seus representantes políticos. Em causa está uma notícia publicada no site a 8 de Setembro de 2025 com o título “Empresas contratadas pela câmara fizeram obras na moradia de Hugo Cristóvão”. Na notícia pode ler-se que, com base numa denúncia anónima, suspeita-se que as obras na moradia do presidente da câmara “tenham sido feitas como recompensa pelos ajustes directos e outras adjudicações que a câmara fez a determinadas empresas”. “Tratando-se de uma notícia que é falsa, sem qualquer verdade, rigor e objectividade na sua informação, que não garante os direitos ao bom nome, reserva da intimidade da vida privada, à imagem e à palavra dos cidadãos e a defender o interesse público e a ordem democrática”, lê-se no documento.