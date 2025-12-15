uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 15-12-2025 15:00

Município do Entroncamento sublinha que requalificação da Estação Ferroviária é prioridade

Presidente Nelson Cunha reuniu recentemente com o Atelier de Arquitectura Adarq para analisar propostas que possam modernizar a estação e reforçar a sua integração no seio urbano.

A Câmara Municipal do Entroncamento voltou a sublinhar que a requalificação da Estação Ferroviária é uma das grandes prioridades estratégicas do município, por considerar que terá impacto directo na mobilidade, na organização urbana e na qualidade de vida da população. Com esse objetivo, o presidente da câmara, Nelson Cunha, reuniu-se dia 10 de Dezembro com o arquitecto André David, do Atelier de Arquitetura Adarq, para conhecer em detalhe o projecto informal desenvolvido pela equipa, que sugere novas soluções para modernizar a estação e integrá-la melhor na cidade.
Segundo a autarquia, o encontro permitiu analisar propostas que revalorizam aquele que é um dos principais pontos de entrada e circulação da cidade, procurando “torná-lo mais funcional, acessível e adequado às necessidades contemporâneas de mobilidade”. A requalificação da estação é vista pelo município como “essencial para reforçar a identidade do Entroncamento enquanto cidade ferroviária”, além de melhorar o “conforto e a experiência de quem utiliza diariamente este espaço”. Nelson Cunha reafirmou o seu empenho em avançar com esta intervenção, assegurando que continuará a desenvolver esforços junto da IP- Infraestruturas de Portugal e da tutela para viabilizar a concretização desta requalificação. A câmara reforça ainda que esta requalificação é determinante para o desenvolvimento urbano, para o ordenamento da zona envolvente e para o dinamismo económico da cidade, garantindo que continuará a estudar propostas que permitam uma solução sustentável e eficaz para o futuro da estação.

