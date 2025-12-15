PS de Benavente tira confiança política a eleita da Junta de Samora Correia

A concelhia do Partido Socialista de Benavente retirou a confiança política a Florbela Balbino, eleita como independente nas listas do PS à Junta de Freguesia de Samora Correia, por considerar que a autarca não cumpriu a orientação definida pelo partido. A decisão foi comunicada poucas semanas após a tomada de posse do executivo.

Segundo Pedro Gameiro, líder da estrutura concelhia do PS, o partido tinha definido que todos os eleitos para a câmara municipal, assembleia municipal e juntas de freguesia fariam oposição e recusariam qualquer acordo com o novo poder local. “Todos aceitaram, a Florbela decidiu tomar outro rumo. Não estou chateado, mas tivemos de retirar a confiança política”, afirmou o actual vereador na Câmara de Benavente, garantindo que a posição foi sufragada “no seio do partido”.

A autarca, que exerce funções a meio tempo e sem exclusividade, integra o executivo liderado pela Aliança Democrática (AD) e tem a seu cargo os pelouros da acção social, saúde, acessibilidades, mobilidade e trânsito, canídeos e cemitério.

A retirada da confiança política não é uma novidade, embora nenhum membro da concelhia política o tivesse revelado publicamente. Pedro Gameiro confirmou que a decisão foi comunicada ao presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, “há algumas semanas”. Com a retirada de confiança a Florbela Balbino, que não é militante do PS, embora tenha sido candidata pelo partido como independente, os socialistas ficam apenas representados por Leonardo Guerra, membro da Assembleia de Freguesia de Samora Correia.