Helena Neves eleita vogal da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios

A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, foi eleita vogal da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no XXVII Congresso da associação, que decorreu no fim-de-semana em Viana do Castelo.

O encontro reuniu centenas de autarcas de todo o país e decorreu sob o lema “Poder Local - A proximidade que transforma Portugal”, colocando em debate temas como a autonomia, a descentralização, o financiamento local, a sustentabilidade e a coesão territorial dos municípios e das freguesias.

Além de Helena Neves, o Município de Salvaterra de Magos está representado no congresso por Fátima Gregório, deputada na Assembleia Municipal, e por João Pedro Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Muge.

Em declarações após a eleição, a presidente da câmara sublinhou que assumir funções como vogal da Mesa do Congresso “representa uma responsabilidade acrescida e um compromisso com o serviço público”, destacando a importância do trabalho em rede entre municípios e da defesa de um poder local forte e próximo das populações.

Segundo Helena Neves, este momento reforça também “a importância de um poder local atento aos desafios do território”, acrescentando que Salvaterra de Magos “continua a afirmar-se com trabalho, proximidade e presença”.

O Congresso da ANMP é considerado um momento central de reflexão, debate e partilha de experiências sobre o futuro do poder local em Portugal.