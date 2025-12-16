uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 16-12-2025 07:00

Helena Neves eleita vogal da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios

Helena Neves eleita vogal da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A representação institucional de Salvaterra de Magos no principal fórum do municipalismo português ganhou maior peso com a eleição da presidente da câmara para a Mesa do Congresso, num encontro que juntou centenas de autarcas de todo o país.

A presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, foi eleita vogal da Mesa do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no XXVII Congresso da associação, que decorreu no fim-de-semana em Viana do Castelo.
O encontro reuniu centenas de autarcas de todo o país e decorreu sob o lema “Poder Local - A proximidade que transforma Portugal”, colocando em debate temas como a autonomia, a descentralização, o financiamento local, a sustentabilidade e a coesão territorial dos municípios e das freguesias.
Além de Helena Neves, o Município de Salvaterra de Magos está representado no congresso por Fátima Gregório, deputada na Assembleia Municipal, e por João Pedro Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Muge.
Em declarações após a eleição, a presidente da câmara sublinhou que assumir funções como vogal da Mesa do Congresso “representa uma responsabilidade acrescida e um compromisso com o serviço público”, destacando a importância do trabalho em rede entre municípios e da defesa de um poder local forte e próximo das populações.
Segundo Helena Neves, este momento reforça também “a importância de um poder local atento aos desafios do território”, acrescentando que Salvaterra de Magos “continua a afirmar-se com trabalho, proximidade e presença”.
O Congresso da ANMP é considerado um momento central de reflexão, debate e partilha de experiências sobre o futuro do poder local em Portugal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar