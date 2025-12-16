Vereador do PSD proibido de falar acusa presidente de atitude anti-democrática na Câmara de Torres Novas

O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, veio através de uma nota que tornou pública nas redes sociais acusar o presidente do município, o socialista José Trincão Marques, de “atitudes que nada têm de democráticas ou transparentes”. Em causa está o facto de ter sido impedido de falar em assembleia municipal extraordinária, após ter solicitado defesa da honra para responder ao autarca socialista a propósito das considerações feitas sobre uma proposta apresentada pelo PSD em reunião privada do executivo.

Tiago Ferreira considera que foi feita uma “desconsideração pública sobre uma proposta para a realização de uma auditoria funcional e financeira” que apresentou em reunião privada e que devia ter tido direito a defender-se. O vereador frisou que a defesa da honra está prevista no Regimento da Assembleia Municipal, que estabelece que os vereadores têm direito a intervir no final da sessão para esse propósito.

Durante a discussão de uma proposta que também tinha como objectivo a realização de uma auditoria, mas apresentada pelo Chega, José Trincão Marques referiu-se à proposta do PSD, anteriormente apresentada e aprovada em reunião camarária, como estando menos bem fundamentada. O socialista disse ainda que teve de ser “sujeita a correcções”, inclusive da sua parte, para que fosse melhorada.

Em resposta ao pedido de intervenção de Tiago Ferreira no final da sessão da assembleia, José Trincão Marques disse, equivocando-se, que na qualidade de “presidente da assembleia” e “em termos regimentais” não o autorizava a falar. “Só há defesa da honra quando se menciona nomes e eu não mencionei o nome de ninguém”, justificou.

“O presidente da câmara, sem lhe ter sido dada a palavra, num abuso claro de funções, afirmou não autorizar a minha intervenção, tentando apoiar-se numa prerrogativa legal e regimental que, neste caso, não tinha qualquer aplicação”, escreveu o social-democrata que na reunião seguinte do executivo quis deixar claro que não tem “qualquer constrangimento pessoal” com Trincão Marques e que acredita que este está “de boa fé e para trabalhar o melhor possível pelo concelho”. Mas “não vou abdicar das minhas posições políticas”, vincou.

José Trincão Marques lamentou que o vereador do PSD tenha levado o assunto para a “praça pública”, mas elogiou a intervenção feita na reunião camarária, que considerou ser demonstrativa de “maturidade e bom-senso”. “É assim que devemos trabalhar. Estamos para debater política e é bom que não haja crispação entre nenhum de nós. Nunca ninguém me vai ouvir dizer mal de um adversário político na praça pública”, rematou.

Sobre o pedido do vereador, o presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), disse apenas que “a defesa da honra não se pode pedir por dá cá aquela palha”, não tendo voltado a pronunciar-se após a declaração de José Trincão Marques.

No anterior mandato autárquico (2021-2025) o presidente da Câmara de Torres Novas era Pedro Ferreira e o presidente da assembleia municipal era José Trincão Marques.