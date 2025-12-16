Vereador do PSD proibido de falar acusa presidente de atitude anti-democrática na Câmara de Torres Novas
Tiago Ferreira, vereador na Câmara de Torres Novas, pediu defesa da honra mas foi impedido de falar pelo presidente do município, Trincão Marques, em sessão extraordinária da assembleia municipal.
O vereador do PSD na Câmara de Torres Novas, Tiago Ferreira, veio através de uma nota que tornou pública nas redes sociais acusar o presidente do município, o socialista José Trincão Marques, de “atitudes que nada têm de democráticas ou transparentes”. Em causa está o facto de ter sido impedido de falar em assembleia municipal extraordinária, após ter solicitado defesa da honra para responder ao autarca socialista a propósito das considerações feitas sobre uma proposta apresentada pelo PSD em reunião privada do executivo.
Tiago Ferreira considera que foi feita uma “desconsideração pública sobre uma proposta para a realização de uma auditoria funcional e financeira” que apresentou em reunião privada e que devia ter tido direito a defender-se. O vereador frisou que a defesa da honra está prevista no Regimento da Assembleia Municipal, que estabelece que os vereadores têm direito a intervir no final da sessão para esse propósito.
Durante a discussão de uma proposta que também tinha como objectivo a realização de uma auditoria, mas apresentada pelo Chega, José Trincão Marques referiu-se à proposta do PSD, anteriormente apresentada e aprovada em reunião camarária, como estando menos bem fundamentada. O socialista disse ainda que teve de ser “sujeita a correcções”, inclusive da sua parte, para que fosse melhorada.
Em resposta ao pedido de intervenção de Tiago Ferreira no final da sessão da assembleia, José Trincão Marques disse, equivocando-se, que na qualidade de “presidente da assembleia” e “em termos regimentais” não o autorizava a falar. “Só há defesa da honra quando se menciona nomes e eu não mencionei o nome de ninguém”, justificou.
“O presidente da câmara, sem lhe ter sido dada a palavra, num abuso claro de funções, afirmou não autorizar a minha intervenção, tentando apoiar-se numa prerrogativa legal e regimental que, neste caso, não tinha qualquer aplicação”, escreveu o social-democrata que na reunião seguinte do executivo quis deixar claro que não tem “qualquer constrangimento pessoal” com Trincão Marques e que acredita que este está “de boa fé e para trabalhar o melhor possível pelo concelho”. Mas “não vou abdicar das minhas posições políticas”, vincou.
José Trincão Marques lamentou que o vereador do PSD tenha levado o assunto para a “praça pública”, mas elogiou a intervenção feita na reunião camarária, que considerou ser demonstrativa de “maturidade e bom-senso”. “É assim que devemos trabalhar. Estamos para debater política e é bom que não haja crispação entre nenhum de nós. Nunca ninguém me vai ouvir dizer mal de um adversário político na praça pública”, rematou.
Sobre o pedido do vereador, o presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), disse apenas que “a defesa da honra não se pode pedir por dá cá aquela palha”, não tendo voltado a pronunciar-se após a declaração de José Trincão Marques.
No anterior mandato autárquico (2021-2025) o presidente da Câmara de Torres Novas era Pedro Ferreira e o presidente da assembleia municipal era José Trincão Marques.