17/12/2025

Política | 17-12-2025 10:00

Alenquer reforça sensibilização para deposição correcta de resíduos

Alenquer reforça sensibilização para deposição correcta de resíduos
Câmara Municipal de Alenquer vai lançar uma campanha de sensibilização, em várias línguas para alertar os munícipes para a correcta deposição do lixo nos contentores e ilhas ecológicas.

A Câmara Municipal de Alenquer vai avançar com uma campanha de sensibilização junto dos munícipes, alertando para a necessidade de o lixo ser colocado dentro dos contentores e das ilhas ecológicas.
A informação foi avançada pelo vice-presidente do executivo, Paulo Matias (PS), em resposta a João Silva, da Comissão de Moradores do Carregado, que voltou a levantar o problema da recolha de lixo, bem como da deposição de monos e sacos fora dos contentores.
De acordo com Paulo Matias, vão ser colocados cartazes, em várias línguas, junto aos ecopontos, de forma a abranger também a população imigrante.
Em simultâneo, serão distribuídos flyers porta-a-porta com informação sobre reciclagem e deposição correcta de resíduos, numa tentativa de mitigar o problema.
O autarca referiu ainda que irá acompanhar a recolha de lixo, no sentido de avaliar o que pode ser melhorado ou, eventualmente, aumentar o número de voltas, sendo o mesmo válido para a recolha de monos.
O vice-presidente adiantou também que já foram colocados mais dez contentores na Urbanização da Barrada, no Carregado, acompanhados de um dístico em formato A4 com informações sobre reciclagem.


