uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 17-12-2025 07:00

Câmara de Alenquer chumba moção do Chega sobre o 25 de Novembro

Câmara de Alenquer chumba moção do Chega sobre o 25 de Novembro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Moção apresentada pelo Chega sobre o 25 de Novembro de 1974 foi chumbada em reunião de Câmara de Alenquer. Após empate na votação, o presidente do município, João Nicolau (PS) usou do voto de qualidade e o documento não foi aprovado.

Foi chumbada, em reunião de Câmara de Alenquer, a moção apresentada pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira, sobre o 25 de Novembro de 1974. No final do documento lê-se a frase “25 de Novembro sempre, comunismo nunca mais”, o que mereceu votos contra do executivo socialista.
“Da nossa parte não podemos votar a favor porque se mistura uma data histórica com assuntos dos dias de hoje. O 25 de Novembro fez-se para não acabar com frases como esta, mas sim para aceitar a opinião de todos e respeitar as diferenças”, sublinhou o presidente da câmara, João Nicolau, acrescentando que o 25 de Abril de 1974 foi a data central que rompeu com o fascismo e a ditadura de direita.
O vereador da coligação TODOS, Francisco Guerra, considerou que o 25 de Abril só se assinala porque houve 25 de Novembro e que “os excessos que estão a ser cometidos hoje” se devem a “uma história parcial e mal contada” sobre o 25 de Abril nos últimos 50 anos.
Em declaração de voto, o vereador do Movimento Alenquer Independente, Tiago Pedro, reconheceu a data de 25 de Novembro, mas optou pela abstenção, tendo em conta o conteúdo da moção do Chega.
A moção contou com os votos a favor do eleito do Chega e dos dois vereadores da coligação TODOS. Após a abstenção de Tiago Pedro e os votos contra dos três autarcas do PS, a votação ficou empatada, mas João Nicolau usou o voto de qualidade enquanto presidente e o documento foi chumbado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar