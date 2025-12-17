Câmara de Alenquer chumba moção do Chega sobre o 25 de Novembro

Foi chumbada, em reunião de Câmara de Alenquer, a moção apresentada pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira, sobre o 25 de Novembro de 1974. No final do documento lê-se a frase “25 de Novembro sempre, comunismo nunca mais”, o que mereceu votos contra do executivo socialista.

“Da nossa parte não podemos votar a favor porque se mistura uma data histórica com assuntos dos dias de hoje. O 25 de Novembro fez-se para não acabar com frases como esta, mas sim para aceitar a opinião de todos e respeitar as diferenças”, sublinhou o presidente da câmara, João Nicolau, acrescentando que o 25 de Abril de 1974 foi a data central que rompeu com o fascismo e a ditadura de direita.

O vereador da coligação TODOS, Francisco Guerra, considerou que o 25 de Abril só se assinala porque houve 25 de Novembro e que “os excessos que estão a ser cometidos hoje” se devem a “uma história parcial e mal contada” sobre o 25 de Abril nos últimos 50 anos.

Em declaração de voto, o vereador do Movimento Alenquer Independente, Tiago Pedro, reconheceu a data de 25 de Novembro, mas optou pela abstenção, tendo em conta o conteúdo da moção do Chega.

A moção contou com os votos a favor do eleito do Chega e dos dois vereadores da coligação TODOS. Após a abstenção de Tiago Pedro e os votos contra dos três autarcas do PS, a votação ficou empatada, mas João Nicolau usou o voto de qualidade enquanto presidente e o documento foi chumbado.