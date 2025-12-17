Mercado grossista regressa ao Mercado Municipal de Tomar

O mercado grossista vai regressar ao espaço junto ao Mercado Municipal de Tomar a partir desta quinta-feira, 18 de Dezembro, na sequência de um processo de auscultação e diálogo promovido pelo actual executivo camarário com vendedores grossistas, retalhistas e funcionários do mercado. A decisão foi abordada e debatida na mais recente reunião do executivo da Câmara de Tomar.



De acordo com o vereador do Chega com o pelouro dos mercados, Samuel Fontes, a opção resulta de uma concordância unânime dos intervenientes directamente ligados à actividade do mercado. Na oposição, o vereador do PS, Hugo Cristóvão, reconheceu a legitimidade da decisão, mas deixou críticas quanto às suas consequências para a cidade. Para o socialista e anterior presidente da câmara, a reinstalação do mercado grossista no terreiro do Mercado Municipal não afecta apenas os vendedores, mas também os munícipes que utilizam aquele espaço como estacionamento. “Quem perde são os tomarenses que deixam de ter esta bolsa de estacionamento, talvez a maior da zona central da cidade, durante dois dias”, sublinhou, considerando a decisão contraditória com a promessa eleitoral da nova governação de reforçar soluções de estacionamento.



Em resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), defendeu a opção do executivo, considerando que, neste caso, a decisão não foi particularmente difícil. “Não ouvi uma única voz, entre vendedores, grossistas ou trabalhadores do município, que dissesse que não era boa ideia o regresso do mercado grossista ao Mercado Municipal”, afirmou. O autarca reconheceu a importância do estacionamento naquela zona, mas garantiu que não será eliminado na totalidade. “Estamos a falar apenas de uma parte. É uma opção política que, no nosso entender, permite manter vivo o Mercado Municipal e, acima de tudo, o mercado grossista”, concluiu.



Recorde-se que o anterior executivo municipal, liderado por Hugo Cristóvão (PS), tinha decidido alterar a localização do mercado grossista para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. A alteração vigorava desde Agosto do presente ano.