uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 17-12-2025 16:34

Mercado grossista regressa ao Mercado Municipal de Tomar

Mercado grossista regressa ao Mercado Municipal de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Depois de ter sido deslocalizado, pelo anterior executivo, para os Pavilhões da FAI, o mercado grossista regressa agora ao Mercado Municipal de Tomar. Decisão foi abordada e debatida na mais recente reunião de câmara.

O mercado grossista vai regressar ao espaço junto ao Mercado Municipal de Tomar a partir desta quinta-feira, 18 de Dezembro, na sequência de um processo de auscultação e diálogo promovido pelo actual executivo camarário com vendedores grossistas, retalhistas e funcionários do mercado. A decisão foi abordada e debatida na mais recente reunião do executivo da Câmara de Tomar.

De acordo com o vereador do Chega com o pelouro dos mercados, Samuel Fontes, a opção resulta de uma concordância unânime dos intervenientes directamente ligados à actividade do mercado. Na oposição, o vereador do PS, Hugo Cristóvão, reconheceu a legitimidade da decisão, mas deixou críticas quanto às suas consequências para a cidade. Para o socialista e anterior presidente da câmara, a reinstalação do mercado grossista no terreiro do Mercado Municipal não afecta apenas os vendedores, mas também os munícipes que utilizam aquele espaço como estacionamento. “Quem perde são os tomarenses que deixam de ter esta bolsa de estacionamento, talvez a maior da zona central da cidade, durante dois dias”, sublinhou, considerando a decisão contraditória com a promessa eleitoral da nova governação de reforçar soluções de estacionamento.

Em resposta, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), defendeu a opção do executivo, considerando que, neste caso, a decisão não foi particularmente difícil. “Não ouvi uma única voz, entre vendedores, grossistas ou trabalhadores do município, que dissesse que não era boa ideia o regresso do mercado grossista ao Mercado Municipal”, afirmou. O autarca reconheceu a importância do estacionamento naquela zona, mas garantiu que não será eliminado na totalidade. “Estamos a falar apenas de uma parte. É uma opção política que, no nosso entender, permite manter vivo o Mercado Municipal e, acima de tudo, o mercado grossista”, concluiu.

Recorde-se que o anterior executivo municipal, liderado por Hugo Cristóvão (PS), tinha decidido alterar a localização do mercado grossista para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situados na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. A alteração vigorava desde Agosto do presente ano.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar