Aguiar Branco sugere leds no comboio presidencial do museu ferroviário e agarra espada templária A visita ao distrito de Santarém incluiu passagens por espaços de memória ferroviária e templária - foto O MIRANTE partilhe no Facebook No âmbito de uma visita ao distrito de Santarém, o presidente da Assembleia da República, José Aguiar Branco, passou pelo Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e pelo Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, onde destacou o peso histórico da região nestes temas.

No Entroncamento, após uma caminhada desde a estação ferroviária, Aguiar Branco, foi recebido pelo director do Museu Nacional Ferroviário, Manuel de Novaes Cabral, que o guiou por mais de 160 anos de história do caminho-de-ferro em Portugal. O percurso incluiu algumas das principais peças da colecção, considerada uma das mais relevantes da Europa, com cerca de 36 mil objectos, entre carruagens, locomotivas e diferentes tipologias de bitolas. Durante a visita abordaram-se os aspectos mais técnicos do funcionamento ferroviário, tendo o presidente da Assembleia da República admitido, entre risos, que muitos desses detalhes passam despercebidos à maioria da população, incluindo a si próprio, o que explica debates recorrentes como o dilema de Portugal entre a bitola ibérica e a bitola europeia.

Durante a visita ao interior do comboio presidencial, Aguiar Branco comentou que a pouca iluminação dificultava a percepção do espaço e sugeriu a colocação de luz LED para melhorar a experiência dos visitantes, sublinhando que este tipo de iluminação não degrada tanto os materiais. A ideia foi acolhida pelo director do museu, que assegurou que o museu já estava a analisar essa hipótese.

Da parte da tarde, depois de um almoço em Tancos, a comitiva seguiu para o Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, um espaço dedicado à história e às lendas da Ordem dos Templários. Um dos momentos mais destacados foi quando o presidente da Assembleia da República foi convidado a segurar uma espada e a sentir o peso da armadura utilizada pelos templários, reconhecendo, entre risos, o esforço físico exigido aos cavaleiros da época.

Antes de sair, ainda espreitou a Biblioteca – Arquivo Templário, que reúne um vasto acervo dedicado ao tema, tendo admitido que a região tem muito mais para oferecer, embora o tempo disponível não lhe tenha permitido prolongar a visita, prometendo regressar para conhecer outros locais do distrito de Santarém.