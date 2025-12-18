Aguiar Branco sugere leds no comboio presidencial do museu ferroviário e agarra espada templária
No âmbito de uma visita ao distrito de Santarém, o presidente da Assembleia da República, José Aguiar Branco, passou pelo Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e pelo Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, onde destacou o peso histórico da região nestes temas.
No Entroncamento, após uma caminhada desde a estação ferroviária, Aguiar Branco, foi recebido pelo director do Museu Nacional Ferroviário, Manuel de Novaes Cabral, que o guiou por mais de 160 anos de história do caminho-de-ferro em Portugal. O percurso incluiu algumas das principais peças da colecção, considerada uma das mais relevantes da Europa, com cerca de 36 mil objectos, entre carruagens, locomotivas e diferentes tipologias de bitolas. Durante a visita abordaram-se os aspectos mais técnicos do funcionamento ferroviário, tendo o presidente da Assembleia da República admitido, entre risos, que muitos desses detalhes passam despercebidos à maioria da população, incluindo a si próprio, o que explica debates recorrentes como o dilema de Portugal entre a bitola ibérica e a bitola europeia.
Durante a visita ao interior do comboio presidencial, Aguiar Branco comentou que a pouca iluminação dificultava a percepção do espaço e sugeriu a colocação de luz LED para melhorar a experiência dos visitantes, sublinhando que este tipo de iluminação não degrada tanto os materiais. A ideia foi acolhida pelo director do museu, que assegurou que o museu já estava a analisar essa hipótese.
Da parte da tarde, depois de um almoço em Tancos, a comitiva seguiu para o Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, um espaço dedicado à história e às lendas da Ordem dos Templários. Um dos momentos mais destacados foi quando o presidente da Assembleia da República foi convidado a segurar uma espada e a sentir o peso da armadura utilizada pelos templários, reconhecendo, entre risos, o esforço físico exigido aos cavaleiros da época.
Antes de sair, ainda espreitou a Biblioteca – Arquivo Templário, que reúne um vasto acervo dedicado ao tema, tendo admitido que a região tem muito mais para oferecer, embora o tempo disponível não lhe tenha permitido prolongar a visita, prometendo regressar para conhecer outros locais do distrito de Santarém.
É necessário rever Lei das Finanças Locais e delegação de competências nos municípios
O presidente da Assembleia da República afirmou em Santarém a necessidade de rever a Lei das Finanças Locais e de avaliar o financiamento associado às competências transferidas para as autarquias, em áreas como a saúde e a educação. José Pedro Aguiar Branco, que reuniu com autarcas na Câmara de Santarém, numa visita que fez ao distrito acompanhado pelos deputados deste círculo eleitoral, disse que, além das questões específicas de cada concelho, estas matérias de natureza transversal merecem ser colocadas no debate nacional.
“Estes temas importam naquilo que tem a ver com a qualidade aos nossos concidadãos no âmbito da saúde, da educação, naquilo que tem a ver com matérias que são muito sentidas na dimensão de proximidade e que não são colocadas com a mesma prioridade em termos nacionais”, salientou. Aguiar Branco reconheceu ainda que, apesar de não ter poderes executivos, a sua intervenção passa por dar visibilidade política e mediática a estas preocupações, usando a palavra para sensibilizar quem tem responsabilidades governativas. “Não tenho poder executivo, mas há o poder da palavra e de fazer com que o poder executivo olhe com atenção para prioridades que muitas vezes existem para lá da bolha da Assembleia da República”, destacou.
A visita decorreu no âmbito do “Parlamento Próximo”, que tem como objectivo reforçar o diálogo entre a Assembleia da República e o poder local, permitindo identificar preocupações comuns aos municípios que nem sempre ganham expressão na agenda política nacional.