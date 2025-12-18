Tiago Carrão eleito para o conselho geral da Associação Nacional de Municípios

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, foi eleito para integrar o conselho geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no âmbito do Congresso anual da associação que decorreu recentemente, reunindo autarcas de todo o país. Esta eleição representa um reconhecimento da confiança depositada pelos pares autarcas e uma oportunidade para reforçar a intervenção de Tomar no plano nacional, contribuindo para o debate sobre políticas públicas, a cooperação entre municípios e o fortalecimento da autonomia local, refere a autarquia em comunicado.

Em conjunto com outros autarcas eleitos, Tiago Carrão integrará um órgão consultivo e deliberativo da ANMP, reflectindo o compromisso do município de Tomar com o diálogo institucional, a partilha de boas práticas e a defesa dos interesses das populações perante os desafios actuais da governação local. O presidente da câmara expressa a sua satisfação pela eleição, que considera um sinal do trabalho desenvolvido em Tomar e da confiança que os seus pares depositam na sua capacidade de representar os municípios portugueses. O autarca afirma ainda que esta nova responsabilidade será exercida com o mesmo rigor, proximidade e sentido de missão que orientam o seu mandato em Tomar, contribuindo com uma voz activa em temas que impactam directamente as autarquias e as suas comunidades.