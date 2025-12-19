Coruche aprova descida da taxa variável de IRS para 2,5% em 2026

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, na reunião ordinária de 17 de Dezembro, a fixação da taxa de participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) em 2,5% para o ano de 2026, confirmando uma redução face à taxa aplicada em 2025.

A decisão traduz-se na devolução de mais 0,5% do imposto pago pelos munícipes, tendo em conta que, em 2025, o município aplicava uma taxa fixa de 3% no IRS, ao abrigo da participação municipal prevista na lei.

A fixação da taxa de IRS para 2026 integrou um conjunto alargado de deliberações aprovadas pelo executivo municipal, que incluíram igualmente a definição das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), da derrama, do orçamento municipal e das grandes opções do plano para o período de 2026 a 2030.

As deliberações vão ser ainda submetidas e carecem de aprovação na assembleia municipal.