uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 19-12-2025 11:10

Junta de Freguesia da Cidade de Santarém já tem executivo

Junta de Freguesia da Cidade de Santarém já tem executivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

AD, PS e Chega acertaram finalmente uma solução para resolver o impasse relativamente à composição do executivo da junta. A coligação PSD/CDS abdicou de ter maioria absoluta no executivo e cedeu ainda a presidência da assembleia de freguesia aos socialistas.

Está resolvido o impasse quanto à formação do executivo da União de Freguesias da Cidade de Santarém, mais de dois meses depois das eleições autárquicas. A coligação PSD/CDS (AD), que tem a presidência da junta, PS e Chega chegaram finalmente a uma solução, com a AD a abdicar de ter maioria absoluta na junta, ficando com 3 eleitos, tantos como o PS, e 1 eleito do Chega. Alfredo Amante (AD) é o presidente de junta.
O acordo permitiu ainda ao PS ficar com a presidência da assembleia de freguesia, que será liderada por Diamantino Duarte, anterior presidente da junta, derrotado nas autárquicas de 12 de Outubro por Alfredo Amante.
As duas tentativas anteriores para formar o executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém tinham falhado, com as várias propostas apresentadas por Alfredo Amante a serem chumbadas. A AD não abdicava de governar com maioria absoluta no executivo, composto por sete elementos, e as bancadas do PS e do Chega não estiveram dispostas a fazer-lhe a vontade.
Refira-se que o presidente da junta de freguesia é eleito directamente nas autárquicas, sendo o número um da lista mais votada. À assembleia de freguesia compete eleger o restante executivo mediante proposta do presidente de junta. A Assembleia de Freguesia da Cidade de Santarém é composta por 8 eleitos da AD, 8 do PS e 3 do Chega.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar