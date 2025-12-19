Obras em avenida de Benavente somam mais um atraso

A requalificação da área envolvente ao Centro Cultural de Benavente e da Avenida Dr. Francisco José Calheiros Lopes foi parcialmente suspensa devido a um erro de planeamento na implantação da rede de abastecimento de água, que se sobrepôs ao alinhamento destinado às árvores previstas em projecto. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião do executivo municipal em Novembro, após análise técnica e visita ao local.

A situação foi inicialmente sinalizada pela empresa adjudicatária, a Decoverdi - Plantas e Jardins, S.A., que comunicou ao município, a 10 de Outubro, que duas árvores junto à escola impediam a execução das novas infraestruturas. No mesmo contacto, o empreiteiro alertou para o risco de instabilidade das árvores devido ao corte de raízes necessário para dar seguimento aos trabalhos.

Em visita ao local, os serviços municipais confirmaram que a rede de distribuição de água, a cargo da Águas do Ribatejo (AR), estava a ser instalada exactamente no alinhamento onde o projecto previa manter algumas árvores e plantar novas. A execução nessa faixa inviabilizaria tanto a preservação das árvores existentes como a plantação das novas, contrariando o projecto aprovado.

Durante a avaliação, verificou-se ainda que uma das árvores que deveria ser preservada, junto aos CTT, já não se encontrava no local. Segundo o empreiteiro, a árvore caiu aquando da abertura de valas, embora não exista registo fotográfico. Ficou determinada a reposição de um novo exemplar, cabendo clarificar quem assume os custos.

O engenheiro do município, Jorge Correia, explicou que a AR optou por implantar a nova conduta junto ao alinhamento das árvores devido à existência de uma antiga tubagem de fibrocimento na margem oposta. Contudo, desconhecia-se a localização exacta das árvores, levando à sobreposição verificada. A empresa foi, entretanto, notificada para interromper os trabalhos até ser encontrada uma solução.

Em reunião de câmara, a presidente Sónia Ferreira confirmou que o problema decorre de “um erro da Águas do Ribatejo”, que instalou as novas condutas no local destinado à plantação de árvores. Frederico Antunes, vereador do Chega, alertou para o impacto da suspensão numa avenida já encerrada “há demasiado tempo”, pedindo, na altura, que a visita técnica agendada fosse acompanhada por todos os eleitos para acelerar a solução.

Também o vereador Paulo Cardoso, do Chega, questionou a possibilidade de transplante das árvores mais jovens, defendendo que tal permitiria avançar com os trabalhos sem ónus adicional. Os serviços técnicos da autarquia admitiram essa hipótese, lembrando que existe já um relatório a indicar que algumas árvores apresentam viabilidade reduzida devido a danos nas raízes.

Face às circunstâncias e nos termos do Código dos Contratos Públicos, o município deliberou suspender parcialmente a empreitada a partir de 10 de Outubro, data em que o empreiteiro ficou impossibilitado de prosseguir. A suspensão manter-se-á até à conclusão dos trabalhos de remodelação da rede de saneamento e de água pela Águas do Ribatejo, permitindo posteriormente reposicionar as condutas fora da linha das árvores.