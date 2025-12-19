uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 19-12-2025 10:00

Oposição em Tomar critica redução de apoios ao comércio local

Oposição em Tomar critica redução de apoios ao comércio local
Filipa Fernandes - foto O MIRANTE
Vereadora Filipa Fernandes utilizou as suas redes sociais para lamentar a redução de apoios ao comércio local em Tomar.

A vereadora Filipa Fernandes (PS) partilhou um comunicado nas suas redes sociais para lamentar aquilo que diz ser uma redução directa de apoios municipais ao comércio local e tradicional em Tomar. A vereadora, que foi vice-presidente da autarquia nos últimos dois anos, refere que durante o período da pandemia, “quando a economia parou”, o município de Tomar e o seu executivo actuaram rapidamente e aprovaram medidas pioneiras de modo a proteger comerciantes, empresas, instituições e trabalhadores.
A vereadora menciona uma dessas medidas, “Tomar Natal é no Comércio Local”, que devido ao seu sucesso foi uma referência nacional e replicada por outros municípios. A vereadora salienta ainda a redução directa nos apoios ao comércio local, que passaram de 30 mil euros para apenas 15 mil euros. Refere ainda que não se trata de falta de alternativas, mas sim de uma escolha política. Filipa Fernandes diz que esta ausência de apoios directos vai afectar o comércio tradicional mas também as áreas da restauração, hotelaria e os serviços de bem-estar.

