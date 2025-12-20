João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, recebeu no dia 17 de Dezembro o sheik Aliur Rahman, representante de um grupo de investidores de diversos países, num encontro que, segundo o autarca, “constituiu uma excelente oportunidade para reflectir sobre o futuro do nosso concelho, com especial enfoque na nossa cidade”.

João Leite que durante a reunião falaram das necessidades essenciais de qualquer território que ambicione crescer de forma sustentável, como habitação, emprego, tecnologia, agricultura e educação, e também da importância decisiva do espaço público enquanto lugar de encontro, de identidade e de promoção da qualidade de vida.

“Santarém tem de continuar a afirmar-se como um território atractivo para o investimento privado, capaz de gerar emprego qualificado, fixar talento e criar melhores condições de vida para quem aqui vive e trabalha. Esse é um caminho fundamental para reforçar a competitividade do concelho e garantir um desenvolvimento equilibrado e duradouro”, referiu o autarca de Santarém.