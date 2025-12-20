uma parceria com o Jornal Expresso
20/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 20-12-2025 15:00

João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores

João Leite recebeu sheik representante de um grupo de investidores
FOTO – Facebook João Teixeira Leite
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da Câmara de Santarém e sheik Aliur Rahman falaram das necessidades essenciais de qualquer território que ambicione crescer de forma sustentável, divulgou o autarca.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, recebeu no dia 17 de Dezembro o sheik Aliur Rahman, representante de um grupo de investidores de diversos países, num encontro que, segundo o autarca, “constituiu uma excelente oportunidade para reflectir sobre o futuro do nosso concelho, com especial enfoque na nossa cidade”.
João Leite que durante a reunião falaram das necessidades essenciais de qualquer território que ambicione crescer de forma sustentável, como habitação, emprego, tecnologia, agricultura e educação, e também da importância decisiva do espaço público enquanto lugar de encontro, de identidade e de promoção da qualidade de vida.
“Santarém tem de continuar a afirmar-se como um território atractivo para o investimento privado, capaz de gerar emprego qualificado, fixar talento e criar melhores condições de vida para quem aqui vive e trabalha. Esse é um caminho fundamental para reforçar a competitividade do concelho e garantir um desenvolvimento equilibrado e duradouro”, referiu o autarca de Santarém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar